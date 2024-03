Financiële problemen voor handbalvereniging Kwiek Hoogeveen: 'Verlaag huur sporthallen'

Handbalvereniging Kwiek uit Hoogeveen luidt de noodklok. De club zegt financiële problemen te krijgen, omdat de huur voor sporthallen in de gemeente de afgelopen jaren flink is gestegen.

Ze vragen daarom of de gemeente het huurtarief per uur kan verlagen. Zo zouden ze toch kunnen blijven bestaan. Dat is te lezen in een brief die de club naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Kwiek schrijft dat de vereniging dit seizoen 11.000 euro aan zaalhuur kwijt is voor 71 leden. Om dat te kunnen blijven betalen denkt de vereniging eraan om de contributie volgend jaar te verhogen.

Minder trainingen

"Het verhogen van de contributie is één van de knoppen waar we aan kunnen draaien", legt secretaris Piet van Slochteren uit. "Dat is iets wat we natuurlijk niet graag doen, maar wel nodig is als de huur niet lager wordt en blijft stijgen. Het staat nog niet vast, maar we denken er wel aan."

Een andere optie is het aantal maanden dat er getraind wordt in te korten. Normaal gesproken oefent de club tien maanden in een hal, dat zouden er mogelijk negen kunnen worden. "Het scheelt uiteindelijk allemaal weer geld, dus we denken erover na. Maar dit wil je eigenlijk niet."

Van Slochteren zegt dat de vereniging nog wel wat vet op de botten heeft. "Maar voor hoelang?"

Daling in ledenaantal

Mede door de coronapandemie is het aantal leden bij de club ook nog gedaald. Volgens Van Slochteren draagt dat bij aan de problemen. Het zorgt namelijk voor minder inkomsten.

En de daling in leden heeft er niet voor gezorgd dat er minder teams zijn. "Dat aantal is gelijk gebleven. Dat betekent dat je nog steeds net zo vaak een zaal blijft huren en die kosten blijft maken", legt de secretaris uit.

Om een wedstrijd te spelen is het volledige veld in een hal nodig. "Bij andere sporten kun je meerdere velden maken in de hal om wedstrijden te spelen, bij ons lukt dat niet. Per gehuurd uur kunnen relatief weinig handballers de hal gebruiken. De huur is bij onze sport daarom hoger."

Noodkreet

Van Slochteren stelt dat de vereniging van alles heeft gedaan om nieuwe leden te krijgen. Door bijvoorbeeld handballessen te geven op basisscholen. Ook hebben ze reclame voor de sport proberen te maken via de media. "De resultaten zijn helaas minimaal."