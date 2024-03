Jouke Spoelstra wordt nieuwe burgemeester gemeente Westerveld

Jouke Spoelstra (CDA) mag vanaf mei de ambtsketting om in de gemeente Westerveld. Vanavond heeft hij namelijk te horen gekregen dat hij de nieuwe burgemeester van de gemeente wordt.

De 34-jarige Spoelstra woont in de Friese gemeente Achtkarspelen, waar hij sinds 2016 wethouder is. Daarvoor was hij raadslid. Met zijn gezin verhuist hij naar de gemeente Westerveld.

"We wisten dat ik gebeld kon worden, dus zaten we op de bank te wachten", zegt Spoelstra lachend, als hem wordt gevraagd naar een eerste reactie op zijn voordracht als burgemeester. "Ik ben heel blij, maar vind het tegelijkertijd ook erg spannend."

Rikus Jager

Hij moet in Westerveld burgemeester Rikus Jager opvolgen, die medio mei met pensioen gaat. Jager is sinds 2010 burgemeester van de gemeente Westerveld en daarmee een van de langstzittende burgemeesters in Drenthe.

Spoelstra werd uit 27 kandidaten gekozen. Acht van de sollicitanten zijn lid van de VVD, zes van het CDA, vier van de PvdA, één is lid van de ChristenUnie en één sollicitant is lid van een lokale partij. Zeven geïnteresseerden in het burgemeesterschap zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet genoemd.

Volgens de vertrouwenscommissie, die is samengesteld door de gemeenteraad, is Spoelstra de beste kandidaat omdat hij enthousiast, benaderbaar en communicatief is. "Spoelstra is iemand die de kracht van dorpen ziet en weet in te zetten", stelt de commissie.

'Echte plattelander'

Spoelstra wordt verder omschreven als "een echte plattelander die als geboren en getogen Fries heeft aangekondigd binnen een jaar Drents te willen spreken." Dat het regionale karakter hoog bij de Fries in het vaandel staat, erkent hij zelf ook.

"Het platteland is voor mij en mijn vrouw erg belangrijk. We zijn beiden opgegroeid op het platteland en de nuchterheid en het gezonde boerenverstand spreken mij aan. Daarbij speelt ook het omkijken naar elkaar mee. Je wilt je kinderen immers laten opgroeien in een veilige omgeving", aldus de kersverse burgemeester.