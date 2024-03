Twee schutters nog vast voor schietpartij in Asser woonwijk

De rechtbank heeft het voorarrest van de twee Assenaren (21 en 27 jaar) die tijdens een geweldsexplosie in de woonwijk Lariks hebben geschoten, met drie maanden verlengd.

Twee medeverdachten van 31 en 28 jaar zijn inmiddels vrijgelaten. Dat bleek vandaag tijdens de tweede inleidende zitting in de zaak.

Vijf kogels

Tijdens het incident op 4 oktober raakte een 24-jarige Assenaar zwaargewond. Hij werd getroffen door vijf kogels. Dit gebeurde op klaarlichte dag op de Maria in Campislaan, vlak bij een kinderboerderij.

Kruitresten

De 21-jarige zei dat hij maar één keer had geschoten. "In de lucht", zei hij tegen de rechter. Hij zei dat hij zag dat een vriend door het latere slachtoffer werd aangevallen met een zwaard. Als waarschuwing schoot hij in de lucht, zei de man.