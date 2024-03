'Enorme duurzaamheidsboost' stemt Noord-Drentse gemeenten tevreden

Aardgasvrij het doel

Wethouder Peters noemt het bedrag een 'enorme boost voor de duurzaamheidsopgave' van Noord-Drenthe. "We zijn vooral ook blij dat lage inkomens een volledige vergoeding krijgen voor het isoleren van hun huis." Datzelfde geldt voor het bedrag van tweehonderd miljoen euro dat naar woningcorporaties gaat, zodat ook huurders kunnen verduurzamen. "Daarbij is afgesproken dat dit niet wordt doorberekend in de huurprijzen, zodat zij echt meeprofiteren."

Een kanttekening plaatst ze wel. "Het is nog maar een eerste stap. Uiteindelijk is het doel om als regio volledig aardgasvrij te worden, waarbij de regio kosteloos wordt verduurzaamd."

Meeprofiteren

Dat er nu voor wordt gekozen om alle inwoners van de dertien gemeenten (drie Drentse en tien Groningse) gelijk te behandelen, maakt dat inwoners die geen schade hebben ook kunnen meeprofiteren van de regeling. Staatssecretaris Vijlbrief vindt dat goed uit te leggen. "De gaswinning als een donkere wolk boven de gehele regio gehangen", stelt hij. "Daarnaast is dit een regio waar de energiearmoede relatief hoog is. Er is hier kortom wel wat gebeurd."

Wethouder Peters ziet in haar eigen gemeente zeker voorbeelden van energiearmoede. "We hebben daar goed zicht op en gelukkig kunnen we al dingen doen om dat tegen te gaan." Peters doelt bijvoorbeeld op vrijwilligers en energiecoaches die 'honderden' gesprekken voeren met inwoners om ze te helpen bij verduurzamen. "Daarbij krijgen we ook hulp van de provincie Drenthe."

Gemeenten aan zet

Vanaf 1 januari 2025 kunnen inwoners van Groningen en Noord-Drenthe een aanvraag voor verduurzamingssubsidie doen. Dat kan ook met terugwerkende kracht vanaf 23 april 2023. Inwoners moeten zich daarvoor melden bij hun gemeente. "De komende periode wordt uitgewerkt hoe we dat praktisch gaan oplossen", zegt Peters. "Dat is vandaag nog niet duidelijk."