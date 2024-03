TT Kermis krijgt meer ruimte en kruipt naar centrum Assen

De kermis op het TT Festival in Assen krijgt de komende editie meer ruimte in de stad. De verplaatsing richting de Rolderstraat moet zorgen voor een betere verbinding met de rest van het festival.

Brommersprint en silent disco

Door de hele binnenstad komen acht muziekpodia. Op de line-up van artiesten moet iedereen nog even wachten. "Daar zijn we nog erg druk mee bezig", vertelt Krol.

Kermis in de Rolderstraat

'Was een trechter'

"Het was best beangstigend, want je kon geen kant op", vertelt een van de bewoners. "De ingang was als een trechter, waardoor het veel te druk werd."