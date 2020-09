Djammen: Pop met persoonlijkheid van Daphne van Ditshuizen en Tim Kamphuis

Op Facebook plaatste Van Ditshuizen twee jaar geleden een oproep voor een bassist. Kamphuis reageerde en sindsdien botert het muzikaal behoorlijk.

Voice of Holland

Muziek maken is voor het duo niets nieuws. Tim Kamphuis timmert al een aantal jaren flink aan de weg als singer-songwriter. In 2018 verscheen zijn debuutsingle Pretty Girl. Daphne van Ditshuizen werd bekend als finalist van talentprogramma The Voice of Holland. Daarnaast zit de Haveltse op de Herman Brood Academie. Kamphuis speelt hoofdzakelijk gitaar voor Van Ditshuizen, maar gaat een duet ook zeker niet uit de weg.

"Het voelt niet echt als werk", legt Van Ditshuizen de samenwerking uit. "Negentig procent van de tijd zijn we gewoon de ene slechte grap na de andere aan het maken. En ergens in die tussentijd weten we dan ook nog eens te repeteren of te schrijven. En ik denk dat onze connectie niet geforceerd is; dat die lol weer uitstraalt in de muziek en wanneer we optreden."

Geen spotlight

Kamphuis beschrijft hoe muziek kan verbinden en vindt dat één van de mooiste aspecten van het maken van muziek. "Ik heb laatst een liedje geschreven met iemand die ik daarvoor nog nooit gezien had. Aan het einde van de middag voelde dat heel vertrouwd. Dat is wat muziek kan doen."

Van Ditshuizen sluit zich daar bij aan en voegt daar aan toe dat muziek voor haar een perfect communicatiemiddel is. "Ik ben nooit echt een prater geweest, altijd heel stil en niet zo van de spotlights, gek genoeg. Maar zingen en dan het liefst: hoe groter het publiek des te beter, dat is altijd mijn ding geweest, waarin ik me kon uiten en waar ik mij in thuis voelde."

Showband

Het duo treedt nu enige tijd op, maar zit verder niet stil. "Daarnaast zijn we net begonnen met een coverband, waar we hele grote plannen mee hebben. Dat gaat echt heel tof worden", vertelt Kamphuis. Daar moet wel bij worden gezegd dat dit festivalseizoen onze eerste zou worden met de band. Maar ja, kleine terugslag", aldus een ironische Van Ditshuizen, doelend op de coronacrisis. "Dat moest echt een grote feestband worden voor feesttenten, donderdag Meppeldagen en dat soort grote evenementen." De band ligt tamelijk stil op het moment. "We gaan nu voor volgend jaar", besluit Van Ditshuizen positief.

Naast de band gezamenlijke band, zijn beide artiesten ook solo nog bezig met hun eigen muziek.