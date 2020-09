'Jongerenoverlast door corona en meer meldingsbereidheid'

Het aantal meldingen steeg in heel Nederland en in iedere Drentse gemeente, maar in Assen rezen ze de pan uit. Per tienduizend inwoners staat Assen wat betreft het aantal jeugdoverlastmeldingen zelfs op de zesde plaats van alle 355 gemeenten.

Verveling door corona

Wethouder Jan Broekema vindt het lastig om er een eenduidige oorzaak voor aan te wijzen dat Assen er ook landelijk gezien zo uit springt. "Ik denk dat corona veel met jongeren heeft gedaan. Verveling, niet naar school kunnen, geen structuur. Maar we hebben mensen ook gevraagd om zich bij ons te melden en dat kan denk ik verklaren waarom we hogere meldingsaantallen zien", vertelt Broekema.

Vanuit de maatschappij klinkt vaak een roep om het bestraffen van het slechte gedrag. Dat gebeurt volgens Broekema ook wel. "Als jongeren echt grensoverschrijdend gedrag laten zien, dan wordt dat bestraft en er zijn ook boetes uitgedeeld. Maar uiteindelijk willen de mensen die nu overlast ervaren daar ook vanaf. Dat proberen we met behulp van onze welzijnsorganisatie voor elkaar te krijgen."

Positieve benadering

Jongerenwerkers van de organisatie Vaart Welzijn proberen de jongeren op een positieve manier te bereiken, om zo te proberen de overlast te beperken. Bas de Leeuw van Vaart Welzijn ziet dat de jongeren als je ze positief benadert best goed mee willen denken. "Als je op groepen jongeren af stapt en ze direct aanspreekt op hun gedrag, dan gaan ze daar ook harder tegenin. Maar ga je naar ze toe, maak je eerst een praatje en vraag je ze daarna om wat stiller te zijn, helpt dat vaak beter", vertelt De Leeuw.

De politie, handhavers, de gemeente en jongerenwerkers zijn volgens wethouder Broekema al een aantal jaar bezig met het terugdringen van de overlast. Dat gebeurt zowel zichtbaar als onzichtbaar. Broekema: "We hebben hotspots aangemerkt, daarop is extra toezicht geweest. Daarnaast proberen we de jongeren te leren kennen en met hen en hun ouders in gesprek te gaan, om te kijken wat er nou moet gebeuren en wat zij zelf kunnen doen tegen die overlast."

Volgens De Leeuw hebben de jongerenwerkers goed contact met de politie en boa's en wordt er achter de schermen al veel gedaan tegen de jongerenoverlast. "Als er een politieauto de straat in rijdt, zie je dat er iets gebeurt. Maar wij spreken met de jongeren, proberen te voorkomen dat zaken uit de hand lopen en de politie komt ook echt wel bij jongeren aan de deur als blijkt dat zij vervelende dingen van plan zijn", vertelt de jongerenwerker.

Niets te doen?

Een veel gehoorde klacht vanuit jongeren is dat er in Assen niets of maar weinig te doen is, waardoor ze zichzelf dan maar op straat gaan vermaken. Jongerenwerker De Leeuw is het daar niet mee eens. De Leeuw: "Ik vind helemaal niet dat er in Assen niets te doen is. Maar het is een landelijke trend dat jongeren, maar ook kinderen en volwassenen, steeds meer vinden dat ze vermaakt moeten worden. Ja, het Bevrijdingsfestival en het TT-Festival gingen niet door en dat is vervelend, maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf."

Wethouder Broekema kent ook de geluiden van jongeren dat er in Assen niet zoveel te beleven valt. Hij roept de jongeren op dan vooral zelf met mooie plannen te komen. "Meld je bij de gemeente of Vaart Welzijn. We staan er echt voor open dat jongeren ideeën inbrengen."