Sanne gaat met bezoekers Duurzaamheidscentrum op reis

In het DCA laat de fictieve Sanne aan bezoekers zien op welke gebieden ze een duurzamere keuze kunnen maken.

Wie is Sanne?

"Sanne is een bedacht persoon die bijvoorbeeld op televisie ziet dat studenten klimaatmarsen organiseren", vertelt Mirjam Veltman van het DCA . "Ze zat afgelopen week het journaal te kijken en zag in Amsterdam weer een protestactie. Dan leest ze in de krant weer over de gasproblematiek of over biomassa en denkt ze: 'Wat is eigenlijk goed en wat moet ik doen'", verklaart Veltman.

Volgens Veltman herkent iedereen zich in deze 'heel ingewikkelde vraagstukken' en wat je ermee kan doen. "En dat is wat Sanne uitzoekt in deze expositie. Dus als je met Sanne mee op reis gaat dan kom je allerlei stappenplannetjes en ideeën tegen; allerlei praktische dingen wat je eigenlijk kan doen voor een positievere impact op het klimaat."

De tekst gaat door onder de foto

Sanne neemt je mee op reis in haar zoektocht naar een betere impact op het millieu (Rechten: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Duurzamere keuze

Doel van de tentoonstelling is om bezoekers te inspireren om te kijken op welke gebieden zij zelf het milieu kunnen verbeteren. Zo wordt er behandeld hoe je minder afval beter kan scheiden. Veltman: "Daar komt het woord circulair om de hoek kijken."

De expositie is niet alleen voor volwassenen bedoeld. Zo kunnen kinderen aan de slag in de 'Maakfabriek', waar ze met oude spulletjes iets heel nieuws maken.

Veltman zegt dat ze door de expositie zelf bewuster is van haar koopgedrag. "Ik kan niet meer normaal winkelen want elke keer als ik met iets in mijn handen sta, denk ik: 'Heb ik het wel nodig' of 'kan ik het van iemand lenen?'"

Wil je met Sanne mee op reis? De expositie in het DCA is tot in maart volgend jaar te bezoeken.