Nieuwe burgemeester Westerveld: 'Ik wil zo snel mogelijk Drents leren spreken'

Het Drèents moet hij zich nog meester maken, maar verder denkt Jouke Spoelstra dat het burgemeesterschap van Westerveld hem past als een jas. "Het platteland trekt mij heel erg."

De avond van Spoelstra verliep gisteren zonder noemenswaardige gebeurtenissen, totdat rond acht uur dat verlossende telefoontje hem bereikte. Aan de andere kant van de lijn sprak de vertrouwenscommissie vanuit het gemeentehuis in Diever. Het hoge woord ging eruit. 'Jouke, we willen je graag voordragen'.

In aanloop naar zijn benoeming was het even peentjes zweten, erkent de CDA'er. "Het was wel even spannend."

'Je ziet prachtig mooie dorpen'

Spoelstra stak vanuit zijn woonplaats Drogeham de Drents-Friese provinciegrens al geregeld over om Westerveld te ontdekken. "Meestal vanaf de mountainbike", vertelt hij. "Je ziet prachtig mooie dorpen, waar mensen naar elkaar omkijken."

Volgens Spoelstra staat het huidige gemeentebestuur dicht bij de inwoners, iets wat hij ook nastreeft. "Mijn stijl is informeel, benaderbaar en formeel wanneer dat moet. Ik ben iemand die met zijn gezin tussen de inwoners wil staan."

Aan de slag voor inwoners

Met zijn 34 jaar is Spoelstra een stuk jonger dan Rikus Jager (69), de huidige burgemeester die in mei de ambtsketen overdraagt. Toch is het besturen niet nieuw voor hem. Spoelstra is sinds 2016 wethouder in gemeente Achtkarspelen, daarvoor was hij twee jaar lang raadslid. En voor het CDA kon hij dit jaar de Tweede Kamer in, maar als elfde op de kieslijst bleek dat ambt te hoog gegrepen.

Een ook al was hij kandidaat-Kamerlid, het gemeentebestuur trekt hem meer. "Daar kan je concreet aan de slag voor inwoners. En het platteland, dat trekt mij heel erg."

Spoelstra ziet veel gelijkenissen in vraagstukken die spelen in Noord-Nederland. Thema's in Achtkarspelen spelen dus ook in Westerveld, en vice versa. De jongbelegen burgemeester denkt aan woningbouw, het op peil houden van voorzieningen als openbaar vervoer, toekomst voor dorpshuizen en dreigende financiële problemen. En de wolf? "Ook dat is een thema", geeft Spoelstra grif toe.

Drèents praoten

Of hij als 'Fries om utens' (Friezen die hun provincie verlaten om elders te wonen, red.), ook goed valt in Westerveld? Spoelstra doet alvast een eerste handreiking: hij gaat op cursus Drèents. Binnen een jaar wil hij een Drentse tongval ontwikkelen, zo gaf hij bij zijn voordracht aan.