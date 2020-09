Politie zet nieuwe interventieteams op in strijd tegen drugsbendes

"Ja, er is echt wel iets aan de hand", zegt Hugo van Klaveren naar aanleiding van de cijfers over de toenemende aantal drugslabs in Drenthe. Hij is het hoofd van de recherche regio Noord. "We moeten de slagkracht van de politie vergroten om deze vorm van criminaliteit te ontmoedigen."

Uit cijfers die vandaag naar buiten kwamen, blijkt dat er alleen al in de eerste helft van dit jaar vijf drugslabs zijn opgerold in Drenthe. Dat zijn er net zoveel als in heel 2018, het hoogste aantal in een jaar tot nu toe. De politie is naar eigen zeggen al druk bezig met de opsporing, maar de drie nieuwe teams moeten ervoor zorgen dat er nog beter opgetreden kan worden.

Tips

De politie roept ook burgers op om zich te melden wanneer ze iets verdachts rondom een pand zien. "Die meldingen hebben we bikkelhard nodig", aldus Van Klaveren. "Zo kunnen wij interventies doen om deze vorm van criminaliteit te stoppen."

"Vaak worden boerderijen afgeschermd van de buitenwereld of worden ze dichtgeplakt zodat niemand naar binnen kan kijken. Of als je 's avonds activiteiten rondom een pand ziet waarvan je denkt: 'dat hoort niet bij een normaal agrarisch bedrijf', meld het dan meteen. Dit kan uiteraard ook anoniem."

Meer drugslabs

De drie nieuwe teams kunnen met tips van burgers, maar ook met de tientallen miljoenen berichten die de politie via het gehackte EncroChat heeft onderschept, aan de slag. "Die nieuwe teams kunnen snel reageren op meldingen van burgers of op informatie die we krijgen uit de data van onze onderzoeken", legt Van Klaveren verder uit.

Dit najaar moeten de teams actief zijn. De politie verwacht dat er dan ook steeds meer drugslabs worden ontdekt.