Scala vreest voor faillissement na schrappen subsidie

Scala Centrum voor de Kunsten vreest voor haar voortbestaan. Het kunstencentrum heeft van de gemeente Hoogeveen via een brief te horen gekregen dat 'in de informele sessies met de beide informateurs is aangeven een korting van 100 procent in de gemeentelijke begroting en de meerjarenraming te willen verwerken'.

Volgens directeur Thijs Torreman kan dat betekenen dat Scala afstevent op een faillissement. "Dat zal dan een drama zijn voor heel Zuidwest Drenthe." Naast cultuuronderwijs in Hoogeveen levert Scala ook onderwijs in de gemeenten De Wolden, Meppel, Westerveld en Steenwijkerland.

De subsidie dat Scala vanuit Hoogeveen krijgt is volgens Torreman 462.000 euro. "Daar helpen we alleen al in de gemeente Hoogeveen 10.000 kinderen mee."

Volgens Torreman is het schrappen van de subsidie nog niet helemaal rond. "Op 3 december wordt het definitief. Eind november is er een raadsvergadering waar de beslissing genomen wordt. Maar in de brief staat dat de meerderheid het er al mee eens is." Als de subsidie definitief wordt geschrapt, dan zal dat per 1 januari 2022 zijn.

Fusie

Scala fuseerde vorige maand bestuurlijk nog met ICO Centrum voor Kunst & Cultuur en Stichting Kunst & Cultuur. Die samenwerking gaat in op 1 januari 2021. "Dat hebben we allemaal afgelopen zomer in elkaar gezet. Dat staat los van het schrappen van de subsidie."

Welke gevolgen het schrappen van de subsidie heeft voor de fusie kan Torreman nog niet zeggen. "Er valt niets te fuseren als we failliet zijn."

Scala gaat komende week met gemeenteraadsfracties in gesprek.

