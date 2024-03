Stapel 'oud papier' op zolder blijkt ware schat voor Oud Meppel

Op de achterkant van de briefjes staan bekende Meppeler namen als Klomp, Pothof, Troost en De Vries. Daarbij de bedragen die coöperatie Vooruit nog tegoed heeft van hen. Het zijn de crisisjaren, een periode waarin inwoners van Meppel het niet breed hebben. Een nadere blik op de briefjes maakt dat meer dan duidelijk. Zo'n 75 tot 80 procent van de bestellingen is op krediet gekocht. De Vries: "Het gaat om bedragen van zes tot zeven gulden per week. Ik weet niet hoeveel de weeklonen in die tijd waren, maar dit waren grote bedragen."

De bijzondere vondst werd op een zolder van een woning gedaan aan de Woldstraat. Jarenlang was hier het kantoor van de coöperatie gevestigd. "Vooruit had een winkel en een bakkerij aan de Herengracht en een winkel en een kantoor aan de Woldgracht. Dat laatste pand wordt nu verbouwd tot appartementencomplex. Een bouwvakker heeft bij de werkzaamheden deze papieren gevonden", aldus de voorzitter van Oud Meppel.

Muntschat

Mede dit was de reden dat een archeoloog van de vereniging ook ging rondneuzen in het pand. Onder de oude houten vloer, die uit het pand werd gesloopt, ontdekte hij verschillende historische munten. Munten die waarschijnlijk ooit tussen de planken door zijn gerold en onder de vloer zijn terechtgekomen.

"Daar was een koperen munt bij uit 1788 die nog heel goed leesbaar was. Deze munt is geslagen in Utrecht", weet De Vries. "Daarnaast waren er ook enkele oudere munten die minder goed te lezen zijn. De oudste stamt uit 1600.

Archief

De afrekeningsbriefjes en munten krijgen een plekje in het archief van de historische vereniging. De briefjes zijn inmiddels in zuurvrij papier opgeslagen en krijgen een plek in het archiefgebouw. Meppelers die interesse hebben in de papieren en munten moeten nog even geduld hebben.