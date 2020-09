'Er is genoeg rust, ruimte en voedsel voor de wolf'

Donker kent de Veluwe goed en is er vaak te vinden als onder andere docent wildlife (voor de groene kennisinstelling Aeres) en als wandelcoach. Bovendien is hij 37 jaar boswachter geweest voor Natuurmonumenten, waarvan 32 jaar in Drenthe. Al in 2013 interviewde RTV Drenthe hem over sporen van mogelijk een wolf op het Dwingelderveld. "Ik volg de wolven al sinds de val van de muur. In no time waren er wolven op West-Duits grondgebied. En inmiddels zijn ze in Nederland. Ze kunnen enorme afstanden overbruggen."

Bescherming is nodig

De komst van de wolf gaat gepaard met aanvallen op schapen. Donker: "We weten nu: overal kan een wolf opduiken. Het is dus belangrijk om een goede beveiliging voor landbouwhuisdieren in acht te nemen. De rasters van hekken zijn opgehoogd en er zit meer stroom op. Sinds die tijd is het probleem weg uit de natuurgebieden. Maar daarbuiten maakt de wolf juist meer slachtoffers. Het is opmerkelijk dat maar enkele van de hobbyhouderijen en de commerciële schapenhouders hiervoor subsidie aanvragen. Zo komt de preventie hier niet van de grond."

Na de officiële vestiging van de wolf op de Veluwe, in 2019, heeft de provincie Gelderland aangewezen wat het leefgebied van de wolf is. En werd er subsidie beschikbaar gesteld voor het extra beveiligen van met name schapen in dat gebied. Omroep Gelderland berichtte op 7 september dat er van de 600 schapenhouders die in aanmerking komen voor een subsidie voor wolfwerende maatregelen, er nog maar vier een aanvraag hebben ingediend.

Honden een groter probleem

Ook in Drenthe wordt er eerst onderzoek gedaan naar het precieze leefgebied van de wolf. Donker: "De wolf kent geen grenzen en alleen een natuurgebied aanwijzen als leefgebied is niet goed. Ook landbouwgebieden horen daarbij. Daar is genoeg voedsel en over het algemeen is daar juist meer rust dan in de drukbezochte natuurgebieden. Vroeger werd vooral bestuurlijk veel naar de landbouw gekeken als grootste werkgever en belangrijkste inkomstenbron, tegenwoordig is dat in Gelderland en Drenthe al niet meer zo. Het toeristische product is de landbouw op plaats één aan het verdringen of heeft dat al gedaan."

Vervolgens wordt gekeken naar wolfwerende maatregelen die nodig zijn en welke subsidieregeling daar bij hoort. Ondertussen stelt de provincie Drenthe noodsets beschikbaar voor schapenhouders om hun dieren te beschermen. Donker: "Je hoeft natuurlijk niet per se op de overheid te wachten. Bovendien waren schapen nooit helemaal vrij van gevaar, ook niet voor de komst van de wolf. Loslopende honden zijn namelijk een veel groter probleem. Daar moest dus sowieso al rekening mee gehouden worden." Ecoloog Hugh Jansman zegt in het magazine van de Wageningen Universiteit dat er jaarlijks in Nederland ongeveer 5000 schapen worden doodgebeten, 95 tot 99 procent is het slachtoffer van loslopende honden.

Aanvulling op het wildbeheer

"Er zijn zorgen over de weidevogels, over de insecten. Wereldwijd dragen we in de laatste paar decennia zeventig procent verlies van biodiversiteit. Gelukkig gaat het ook goed met verbinden van natuurgebieden voor grote zoogdieren. Het komt de wolf goed uit dat de totale versnippering van de natuur is veranderd in 110.000 hectare ontsnipperde natuur op de Veluwe, met wildtunnels en ecoducten", aldus Donker. Er loopt genoeg wild rond dat op het menu van de wolf past: wilde zijnen, herten en reeën. In Drenthe heeft de wolf minder keus. "Er zijn wel genoeg reeën: er worden alleen al 3.000 in Drenthe afgeschoten en er komen 600 reeën om in het verkeer. Wolven kunnen beter dan mensen wild beheren. Ze selecteren zieke en zwakke dieren uit, daarin zijn ze een zeer welkome aanvulling op het wildbeheer." Donker benadrukt dat het om een aanvulling gaat, hij noemt het 'volstrekte onzin' dat de wolf de jacht overbodig maakt.

Verrijking voor het toerisme

"Als ik ga fietsen over de Veluwe dan zie ik de wolf soms. De wolf duikt regelmatig op, ze gebruiken ook wegen en paden en zijn 's morgens en 's avonds best goed te zien. Maar ze zijn ook snel weer weg. Nog sneller dan een ree. Het is een verrijking voor het toerisme. Nu we niet massaal naar Lanzarote gaan en allemaal op een e-bike door de Nederlandse natuur fietsen, gaat het nog steeds goed met de wolf. Ondanks dat we roepen dat het in Nederland vol is, te klein is. Er is genoeg voedsel, rust en ruimte."

