Noordscheschut wil oorlogsmonument: 'Kogelgaten nog in sommige huizen'

Met alle informatie werd voor hem duidelijk dat Noordscheschut onder andere vluchtelingen uit het Westen opving. "Dat waren mensen die eten kwamen halen. Tijdens de meidagen heeft het dorp zelfs nog tachtig soldaten geleverd. Het is bijna vergeten."

Plekje om te herdenken

Verhalen die niet verloren mogen gaan en aan volgende generaties moeten worden doorgegeven, vindt Plaatselijk Belang. "Er zijn nog wat mensen in het dorp die enkele verhalen kunnen vertellen over die tijd, maar op een gegeven moment houdt dat op", legt Prins uit. "We willen zelf een plekje om te herdenken, bijvoorbeeld tijdens 4 mei."

En niet alleen tijdens dodenherdenking, maar voor iedereen die in de buurt is en de behoefte voelt om te herdenken. "Uiteindelijk willen we ook uitzoeken of we op basisscholen een geschiedenisles kunnen geven over ons dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Schietpartijen

Metselaar stelt dat Noordscheschut net zo belangrijk was als andere plekken in de gemeente Hoogeveen waar mensen werden geholpen tijdens de oorlog. Ook had het dorp volgens hem een bijzondere rol vanwege het kanaal.

"De kortste weg naar Berlijn was over Hoogeveen en het kanaal was voor vliegtuigen een belangrijke lijn om te volgen. De waterwegen waren daarnaast belangrijk voor het vervoer van aardappels en ander eten."

Maar dat zorgde er ook voor dat er volop werd geschoten op alles wat voer op het water, stelt de streekhistoricus. "De kogelgaten zitten nog in sommige huizen. Schippers konden niet meer als vrijwilliger varen. Het was voor de vijand werken of je raakte je schip kwijt."