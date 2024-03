Emmen gaat de boer op met woningplan Klokkenslag met plek voor 100 woningen

Al in 2017 zit de gemeente met ontwikkelaar Peter van Dijk en woningbouwcorporatie Lefier om tafel over de herontwikkeling van het terrein. Na de sloop van de school in 2001 kwam de grond braak te liggen. Sinds enkele jaren doet het dienst als parkeerplaats voor bezoekers van het centrum. De drie partijen kwamen een heel eind met de plannenmakerij, totdat het Didam-arrest in 2021 werd uitgesproken.