Gemeente Veendam stuurt brief naar KNVB: 'Wij zijn trots op EasyToys'

De gemeente Veendam bemoeit zich met het geschil tussen FC Emmen en de KNVB over de shirtsponsering door het bedrijf EasyToys. De KNVB verbiedt de sponsoring omdat het in strijd zou zijn met de goede smaak en fatsoen.

De gemeente Veendam is het daar niet mee eens en heeft daarom een brief gestuurd naar de KNVB, meldt RTV Noord. De brief is ondertekend door burgemeester Swierstra namens het college en de gemeenteraad.

"Uit uw standpunt blijkt, volgens ons, dat u het bedrijf EasyToys niet kent", staat in de brief.

Seksspeeltjes

Het bedrijf EasyToys verkoopt seksspeeltjes en aanverwante artikelen. Het bedrijf is onderdeel van EDC, dat in Veendam is gevestigd. In de brief benadrukt de gemeente dat het bedrijf bekend staat om het maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat het bedrijf daar ook meerdere keren voor in de prijzen is gevallen. Bijvoorbeeld de FD Gazellen-award van het Financieel Dagblad.

In de brief wordt ook gerefereerd aan het bezoek van de Groningse commissaris van de Koning René Paas vorig jaar aan het bedrijf. "Hierbij ging de interesse vooral uit naar de inzet van vele mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", staat in de brief.

Gemeente Veendam is trots op EasyToys

De gemeente Veendam hoopt de KNVB met de brief op andere gedachten te kunnen brengen. "Als gemeente zijn wij trots op dit bedrijf. Wij vinden de argumentatie dat sponsoring in strijd is met de goede smaak en het fatsoen absoluut ongepast en onjuist. Wij verzoeken u dringend om uw standpunt in heroverweging te nemen."

Lees ook: