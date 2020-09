Honden afgemaakt na doodbijten puppy

De drie honden die op 4 augustus een puppy doodbeten in de Pelikaanstraat in Assen, zijn afgemaakt. Gemeente Assen bevestigt dat de honden te agressief waren om een ander thuis voor te zoeken.

De doodgebeten puppy maakte op de bewuste avond een avondwandeling met zijn baasje, toen het plots werd gegrepen door drie andere honden. Omdat de eigenaar probeerde de honden weg te houden bij zijn puppy, werd ook deze persoon gebeten.

Iemand die toevallig langs liep probeerde ook in te grijpen. Zij raakte daarbij ook gewond en moest naar het ziekenhuis om haar verwondingen te laten behandelen.

Niet de eerste keer

De honden zijn door de politie in beslag genomen en in een dierenpension geplaatst. "De burgemeester van Assen heeft het beslag overgenomen en vervolgens is nader onderzoek verricht. Op dat moment had de eigenaar al afstand gedaan van de honden", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Het was niet het eerste bijtincident waarbij de honden betrokken waren. Anderhalf jaar geleden was het ook raak, zo meldt de gemeente. Toen waren de honden per ongeluk ontsnapt, omdat er een deur openstond. Daarvoor is toen een formele waarschuwing gegeven door de gemeente.

Einde verhaal

"De uitkomst van het onderzoek na inbeslagname is dat uitplaatsing van de honden niet verantwoord is, gezien de aard van het bijtincident en de kans op herhaling vanwege het agressieve gedrag van de honden - ook naar de eigenaren toe." Daarom was het einde verhaal voor de honden, en zijn ze afgemaakt.

Lees ook: