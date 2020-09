46 nieuwe besmettingen en één dode door corona in Drenthe

Voor het eerst in ruim drie maanden tijd is er in Drenthe iemand overleden aan corona. Het gaat om een inwoner van Emmen. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal vastgestelde besmettingen is in onze provincie in een etmaal met 46 toegenomen.

In Drenthe zijn nu 890 besmettingen vastgesteld. Zeker 42 Drenten zijn aan corona overleden. 120 mensen zijn vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Dat aantal is sinds gisteren gelijk gebleven.

Het aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Niet iedereen die besmet is (geweest), wordt ook getest.

Emmen

Bijna een kwart van alle Drenten die positief is getest komt uit Emmen. Bij 218 Emmenaren is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat is achttien meer dan gister. Sinds gisteren is het aantal besmettingen alleen in Hoogeveen en Coevorden niet toegenomen.

Zes coronapatiënten zijn in Drentse ziekenhuizen opgenomen, blijkt uit cijfers van Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Twee van hen liggen op de Intensive Care (IC).

De tekst gaat door onder de tabel

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM)

Gemeenten Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 25 1 0 Assen 104 12 2 Borger-Odoorn 18 4 3 Coevorden 79 13 2 Emmen 218 20 12 Hoogeveen 114 20 8 Meppel 71 11 5 Midden-Drenthe 38 6 0 Noordenveld 55 4 1 Tynaarlo 62 9 0 Westerveld 42 9 4 De Wolden 62 11 5 Woonplaats onbekend 2 0 0

Landelijk

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is landelijk met 2552 toegenomen. Bijna 200 meer dan de dag ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames is met 25 gestegen.

In Nederland zijn 16 mensen overleden aan corona. Dat is het hoogste aantal gemelde doden op een dag sinds mei, aldus NOS.