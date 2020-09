'Van die 110.000 euro schuld hadden we een mooi huisje kunnen kopen'

Tanja Stuiver uit Veenoord is één van de Emmenaren die haar verhaal vertelt voor de campagne. Ze kwam in de schulden na een scheiding. Doordat haar ex-man geen vaste woon- en verblijfplaats heeft, kwam de schuld op haar schouders terecht. "Er was al een schuld. Wij leefden destijds allebei van een uitkering. Mijn ex-man werkte zwart en werd gepakt door de Belastingdienst. We moesten de uitkering terugbetalen."

'Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer'

"De deurwaardes stonden voor de de deur. Dat wil je niet. Je probeert met iedereen een oplossing te vinden. Maar dat houdt een keer op, het geld raakt op. En op een gegeven moment heb je zoveel afspraken met deurwaardes dat je door de bomen het bos niet meer ziet."

Tanja zocht via een kennis van haar hulp bij een bewindvoerder. "Die maakt dan afspraken met de gemeenten en schuldeisers voor drie jaar. Ik had toen een uitkering. Er werd vijftig euro per maand afbetaald. Dat is natuurlijk lang niet genoeg om de hele 110.000 euro af te betalen, maar dat is de regeling. En ik kreeg eerst 60 euro per week om van te leven. Als je niet creatief bent, dan word je dat dan wel. Ik maakte vaak een pan macaroni en een pan stamppot. Daar kan je zo twee dagen van eten en dan is de week zo om. Wij hebben het niet als arm ervaren."

Schuldenvrij: gebakje eten

Na drie jaar werd Tanja vorig jaar oktober schuldenvrij verklaard. "Ik moest op het gemeentehuis komen voor een schone lei-verklaring. Nou toen hebben we wel even een gebakje gegeten, hoor."

Sinds kort beheert Tanja haar financiën zelf weer. "De bewindvoerder kan ik nog steeds appen of mailen bij vragen. Ik vond het wel heel eng, maar ik pin nog steeds geld voor de boodschappen. Elke uitgave wordt goed overwogen. We hebben er heel veel van geleerd, mijn kinderen ook. Mijn bijnaam is niet voor niets kniepstuuver", lacht ze.

Campagne

Iedere week wordt een verhaal van een inwoner uit Emmen met schulden gepubliceerd op de gemeentepagina en social media. "Ik hoop dat dat helpt en inspireert. Het is niet erg om erover te praten. Het kan iedereen overkomen, zeker nu met de coronacrisis. Het betekent niet dat je niet met geld om kan gaan of in armoede leeft. Je kan ook je baan verliezen of iemand wordt ziek", zegt wethouder Raymond Wanders. "We proberen het taboe te doorbreken."

De gemeente is sinds een jaar bezig met een pilot om eerder te signaleren of mensen in de schulden zitten. "Onze mensen gaan bij de deuren langs en geven een folder met een visitekaartje", legt Wanders uit. "We merken dat mensen bellen. Er wordt echt gebruik van gemaakt."

Tanja roept de mensen op om echt hulp te zoeken: "Je bent echt niet de enige. Er zijn veel mensen die je kunnen helpen. Alleen red je het niet."

Bekijk hieronder de video over Tanja Stuiver uit Veenoord: