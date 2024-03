Internationale Schakelklas in Assen trekt in lege Ericaschool: wachtlijst opgelost

De leegstaande Ericaschool in Assen-Oost wordt een leslocatie van de Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College in Assen. Hiermee kan de wachtlijst van 85 vluchtelingen die recht hebben op voortgezet onderwijs weggewerkt worden. Gemeente en ISK zijn het daar over eens geworden.

Buurtbewoners zijn vanmorgen per brief geïnformeerd over de komst van de leslocatie voor vluchtelingen in het schoolgebouw aan de Rodeweg, dat al jaren leegstaat. Bedoeling is dat de school 2 april start, alle zes lokalen worden dan gebruikt.

Explosief gegroeid

Al een jaar kampt de Internationale Schakelklas in Assen met ruimtegebrek, en een tekort aan docenten. Vorig jaar werd noodgedwongen een leerlingenstop ingevoerd, nadat de vluchtelingenschool was gegroeid van 180 naar 350 leerlingen.

De ISK heeft al drie leslocaties verspreid over Assen, de Ericaschool wordt de vierde. Het ministerie van Onderwijs gaf de verantwoordelijke gemeentes onlangs groen licht voor deze zogeheten tijdelijke nieuwkomersvoorziening. Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo zijn verantwoordelijk voor het vluchtelingenonderwijs van de kinderen van 12 tot 18 jaar.

Halve week

Directeur Karin Zwiers van de ISK Assen is blij met de komst van de nieuwe leslocatie, waardoor ze eindelijk van de wachtlijst af is. "We gaan meteen aan de slag met het gebouw, om de boel zo snel mogelijk klaar te maken voor de start in april. Er moet nog een likje verf hier en daar op, en de meubels moeten nog komen."

Wel heeft ze een dubbel gevoel bij de nieuwe onderwijsvoorziening. Want van een volle week onderwijs voor alle leerlingen, daar is geen sprake van. "We komen niet verder dan een halve week. En daar moet ik nu ook eerst voldoende docenten voor zien te vinden, ook nog een hele klus. Dus aan de ene kant ben ik blij dat we nu eindelijk iets doen, aan de andere kant is het niet normaal dat we tevreden zijn dat ze een halve week naar school gaan. Dat is een zorgelijke situatie."

Tweede keer in Ericaschool

Vluchtelingenonderwijs in de vroegere Ericaschool is niet voor het eerst. Het pand werd eerder al eens gebruikt door de toenmalige opvangorganisatie Jade als leslocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het gebouw stond jaren bekend als het Jade College. In 2018 stopte Jade ermee. Het Dr. Nassau College nam het onderwijs aan alleenstaande vluchtelingen toen over op een andere locatie in Assen.