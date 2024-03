'Camouflageflitspaal' bij Borger opnieuw de grootste melkkoe van Drenthe

De flitspaal langs de Rolderstraat (N857) tussen Rolde en Borger is opnieuw de Drentse 'flitstopper' van het jaar gebleken. Net als in 2022 werden weggebruikers hier het vaakst op de bon geslingerd omdat ze te hard reden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

In het afgelopen jaar leverde de flitspaal 8.288 boetes op. In 2022 was de paal met 8.761 geregistreerde snelheidsovertredingen nog lucratiever.

Asser flitspaal hijgt in de nek

Ook het flitskastje langs de Vaart in Assen heeft met 8.064 voltreffers weer zijn aandeel gehad in het spekken van de staatskas. Tot twee jaar terug zorgde de flitspaal ter hoogte van de kazerne nog voor de meeste flitsboetes in Drenthe. In de laatste twee jaar werd die status echter teniet gedaan door de paal langs de Rolderstraat.