Simon Tibbling, de gewoonste van allemaal

Een boekje lezend in de receptieruimte in het stadion van FC Emmen. Roerloos tussen de schreeuwerige seizoensgidsen en opvallende merchandise van zijn nieuwe club. Een Zweeds misdaadverhaal heeft zijn aandacht. Zo zit Tibbling te wachten op de verslaggever. Dat deze verlaat is, is Tibbling niet opgevallen. "Pet mee of hier laten?", vraagt hij.

FC Emmen verraste afgelopen zomer met de komst van de oud-jeugdinternational van Zweden. Dick Lukkien werkte bij FC Groningen tussen 2015 en 2017 al eens met Tibbling. "We hebben met sms'jes altijd contact gehouden", legt Tibbling uit. Hij reist met de verslaggever mee naar de interviewlocatie. "Ik ga graag mee. Heb net getraind en verder vandaag niets meer te doen. Laat me wat moois zien. Zolang je me maar weer bij het hotel afzet, want ik heb geen auto."

Hele wereld

Tibbling is in tegenstelling tot sommige opvallende teamgenoten van hem bij FC Emmen kalm en gereserveerd. "Ik lees boeken en kijk series. Iedereen houdt van verschillende dingen. Of mijn teamgenoten mij begrijpen? Ik denk het wel. Dat is het mooiste aan mijn vak. Ik mag omgaan met mensen van over de hele wereld", glimt de Zweed.

De Zweed neemt alle tijd voor de interview én de wandeling (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Na twee goede seizoenen bij Brøndby raakte Tibbling in zijn derde jaar in Deense dienst geblesseerd. Fit verklaard en een trainerswissel verder was de middenvelder zijn basisplaats kwijt. Toen Lukkien contact zocht was Tibbling meteen enthousiast. "Ik hou van de manier hoe ze voetbal spelen in Nederland. Ook is Nederland een echt voetballand. Het betekent veel voor de mensen."

"Het is een heel fijn land om in te spelen en leven", gaat Tibbling verder. Hij heeft, mede door het coronavirus, nog niet de kans gekregen vrienden van de periode bij FC Groningen op te zoeken. "Omdat ik goede ervaringen heb met Nederland voelt het goed dat ik hier de kans krijg mezelf te laten zien. Daar ben ik erg blij mee."

IJshockey

Waar zijn teamgenoten druk zijn met Instagram, heeft Tibbling heel andere hobby's. "Ik hou ervan om spelletjes als schaken en backgammon te spelen. Ook volg ik graag andere sporten. Toen ik jong was heb ik in Zweden veel aan ijshockey gedaan. Ik ben vrij competitief ingesteld."

"Bij FC Emmen speel ik samen met twee jongens uit Peru. Dat vind ik zo interessant", begint Tibbling over Miguel Araujo en Sergio Peña. "Het is leuk met hen te praten en aan te horen wat hun ervaringen zijn. Over hoe ze leven en wat hun waarden zijn. Zo leren we. De voetbalwereld is altijd verrassend. Er gebeurt altijd iets. Je moet het avontuur aangaan."

Willem II

In Emmen hoopt Tibbling de volgende stap in zijn carrière te maken. "Ook hoop ik dat FC Emmen zich kan ontwikkelen als eredivisieclub", vertelt de Zweed tussen het Drentse groen. "Het leven is een avontuur. Je leert op en naast het veld. Maar het is belangrijk dicht bij jezelf te blijven. Dat heb ik de afgelopen tien jaar zeker gedaan. Mijn waarden zijn niet veranderd. Mijn voetbalspel wel!"

Het interview is voorbij. Tibbling helpt de statief van de camera in de kofferbak van de auto. "We moeten vertrouwen houden in ons spel. Tegen PSV waren we dichtbij. We kunnen tegen Willem II weer voor punten gaan", roept hij terwijl hij de auto instapt. Daar praat Tibbling verder over het duel van zondag en verklapt hij het einde van het Zweedse misdaadboek waar de nieuweling een dag eerder aan begon.

Petje toch op

"Bedankt voor het uitstapje en neem me eens mee naar een zaalsport in de regio", besluit Tibbling eenmaal aangekomen bij het hotel waar hij woont. Het petje, ook donkerblauw en tevens zonder opdruk, gaat op.