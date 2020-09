Wederom roep om multifunctioneel centrum voor Gieten

De Partij van de Arbeid in Aa en Hunze wil dat er meer aandacht komt voor de accommodatieproblemen in Gieten. Volgens de partij hebben meerdere verenigingen in het dorp behoefte aan betere zalen.

Als het aan fractievoorzitter Henk Santes van de PvdA ligt, krijgt Gieten in de toekomst een multifunctionele accommodatie (MFA). Buurdorpen als Gasselternijveen en Rolde hebben wel zulke centrale zalencomplexen en de PvdA wil graag van wethouder Henk Heijerman weten of er ook zo'n centrum voor verenigingen in Gieten kan komen.

Zorgen over toekomst

Santes maakt zich zorgen dat het verenigingsleven in het dorp op korte termijn een gebrek aan ruimte krijgt. "Binnenkort gaat de Bethlehemkerk in de verkoop en de zes verenigingen die daar gebruik van maken, komen dan op straat. Een aantal heeft inmiddels weer onderdak gevonden, maar we maken ons wel zorgen. Veel verenigingen maken gebruik van horecagelegenheden, maar we weten niet wat voor effect corona nog op die bedrijven gaat hebben", vertelt Santes.

Voorzitter Henk Bouwman van gezelligheidskoor Het Spoor Biester ziet het wel zitten als er in Gieten een MFA komt. Op dit moment maakt het koor gebruik van Café Veninga, maar een compleet nieuwe plek zou volgens Bouwman fijn zijn. "We zitten nu wat verspreid over het dorp. In een centrum kan bijvoorbeeld een kantine komen, waar je dan gezamenlijk gebruik van maakt. Maar het is helaas stil rondom het onderwerp", vertelt Bouwman. Volgens de koorvoozitter hoeft een multifunctioneel centrum niet per se compleet nieuw te zijn. "Het liefst natuurlijk wel, maar het is geen vereiste. Ik hoop gewoon dat er weer wat leven in de brouwerij komt."

Eerder besproken

De accommodatieruimte in Gieten werd vorig jaar al eens besproken toen een nieuw plan voor het verbeteren van het dorpscentrum werd gepresenteerd. Ook toen trok de PvdA aan de bel en opperde de partij een MFA in Gieten neer te zetten. Wethouder Heijerman zag toen niet zoveel problemen in het dorp. Er was volgens hem immers voldoende ruimte in zalencentrum Jimm's en Hotel Braams. "Maar Hotel Braams staat nog steeds leeg en verder gebeurt er ook niet zoveel rondom het onderwerp", zegt Santes.

Wel vindt Santes dat er een rol is weggelegd voor de verenigingen zelf, al neemt de gemeente als het aan de PvdA'er ligt het initiatief. "De verenigingen worden er een beetje moedeloos van dat zij steeds het initiatief moeten nemen. Het is in Rolde ook gelukt een nieuw centrum te maken, terwijl de verenigingen daar niet eens zo veel zelf voor hebben gedaan. Dan moet het in Gieten toch ook kunnen?"

