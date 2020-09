Veiligheidsregio Drenthe kan veilig overleggen in nieuwe vergaderbus

"De container gebruiken we bij branden, rampen, ongevallen en andere incidenten waarbij meerdere hulpdiensten samen moeten werken", zegt Jurjen Timmerman van de VRD. "Sinds er coronamaatregelen zijn is het niet mogelijk om er op anderhalve meter te werken. Er kunnen niet meer dan drie mensen in deze container werken."

De Veiligheidsregio zat dus met een probleem. "Het eerste half jaar hebben we buiten op straat overlegd. Dat had keerzijden. Zo kon gevoelige informatie door anderen worden meegeluisterd en de weersomstandigheden speelden ons soms ook parten", legt Timmerman uit.

Deze vergadercontainer is nu te klein (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

'Genoeg tijd om bussen om te bouwen'

En toen belde Drenthe Tours. "Bij ons staat sinds half maart bijna het hele wagenpark stil. Dus we hadden genoeg tijd om na te denken en bussen om te bouwen", zegt Klaas Jan de Vries van Drenthe Tours. "We hoorden dat de Veiligheidsregio een brand had in Wijster en geen mogelijkheid had om te vergaderen. Toen dachten we: 'we hebben wel bussen, we bouwen gewoon een bus om'."

Drenthe Tours heeft het zwaar. Gemiddeld rijden er maar drie bussen per dag, wat kan oplopen naar tien bussen op drukke dagen. Het bedrijf heeft 24 van de 32 chauffeurs moeten ontslaan. De bussen zijn eigenlijk onverkoopbaar, maar De Vries wist er twee om te ruilen voor tien auto's.

De touringcar voor de VRD is ook een manier om toch nog wat geld binnen te krijgen, maar het is niet de redding van Drenthe Tours. "Nee, maar het helpt wel", zegt De Vries. "Het is een van de 25 bussen die we hierdoor aan het werk hebben. Dat is dan toch 4 procent van je werk. Met de steunmaatregelen erbij lukt het nog wel, maar het is niet gemakkelijk. Dit moet niet nog een jaar zo doorgaan."