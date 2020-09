Rob Naber uit Elp in finale verkiezing 'Mooiste man van Nederland'

Drent Rob Naber doet een gooi naar de titel 'Mooiste man van Nederland'. De 20-jarige student Rechtsgeleerdheid uit Elp rolde twee jaar geleden de modellenwereld in en is nu als enige Noorderling finalist van de verkiezing.

De plek in de finaleronde kwam niet zomaar aanwaaien voor Naber. ''Je moet bepaalde voorrondes overleven. Zo heb je eerst een voorstelronde die je door moet komen. Dan kijken ze niet alleen naar je uitstraling en lichaam, maar ook naar je werk en studie.''

''Er wordt dus gekeken of je daadwerkelijk past binnen de verkiezing", vertelt de student aan de Rijksuniversiteit in Groningen. ''Maar je uiterlijk is ook gewoon belangrijk, natuurlijk.''

Begin loopbaan

Voor Naber was een carrière als model niet zo vanzelfsprekend. ''Ik deed mee aan een wedstrijd in Groningen eind 2018. Dat was helemaal zonder verwachtingen. Ik ging er gewoon heen als nuchtere 'boer'. Na een halfjaar kreeg ik een belletje dat ik door was en belandde ik in de halve finale. Uiteindelijk heb ik de wedstrijd niet gewonnen, maar zo is het balletje wel gaan rollen.", blikt Naber terug.

Studie

Ondanks het succes stort Naber zich nog niet volledig op een loopbaan als model. ''Het werk als model is onzeker. Ik weet niet of ik in de toekomst mijn beroep ervan kan maken. Met een studie heb je meer zekerheid en kan ik verschillende kanten op.''

Als hij de verkiezingen wint dan zou zijn modellencarrière wel een duwtje in de rug krijgen, denkt hij. ''Je bent dan natuurlijk erg interessant om geboekt te worden.''

Corona

Het is nog onbekend wanneer we weten of Naber de mooiste man van Nederland is. ''De finaledatum is nog niet vastgesteld vanwege het coronavirus. Je wil het ook niet organiseren zonder publiek, want dat is niets aan. De eerste fotoshoot staat al wel gepland, in de tweede week van januari.''

Stemmen op de Drent kan al wel. ''De mening van het publiek telt mee voor 10 procent.'' Mocht er eindwinst volgen voor onze provinciegenoot, dan gaat hij automatisch naar de verkiezing om ook de mooiste man wereldwijd te worden.