Jan Batelaan geïnstalleerd als nieuwe wethouder Midden-Drenthe

Vanavond is de nieuwe wethouder van Midden-Drenthe Jan Batelaan (VVD) geïnstalleerd. Batelaan vervangt voormalig wethouder Snijders (VVD) die in juni opstapte.

Batelaan groeide op in Smilde en heeft daarnaast jarenlang gewerkt als wethouder van de gemeente Menterwolde. Volgens RTV Noord stapte de wethouder in 2015 op vanwege onderlinge meningsverschillen met coalitiepartij SP. Ook zou er sprake zijn van een onderzoek naar de angstcultuur binnen de gemeente Menterwolde waar hij zich niet kon vinden in de belangrijkste conclusies van dat rapport. Angstcultuur binnen het ambtelijk apparaat is in de gemeente Midden-Drenthe is ook een heet hangijzer.

Ontheffing

Vanaf vanavond kan de wethouder in de gemeente Midden-Drenthe aan de slag en sluit hij in het college aan naast Jan Schipper (CDA), Dennis Bouwman (PvdA), Erjen Derks (Gemeentebelangen) en burgemeester Mieke Damsma. Door zijn instemming vanavond ontvangt de nieuwe wethouder ook ontheffing voor een jaar om in zijn huidige woonplaats, het Groningse Zuidbroek, te kunnen blijven.

Vorige week uitte oppositiepartij Gemeentebelangen Smilde, Beilen, Westerbork ongenoegen met de instemming van de nieuwe wethouder. Zij vinden een vierde wethouder in het college geldverspilling. Andere partijen in de gemeenteraad zijn juist blij dat het college weer compleet is nu elke coalitiepartij een wethouder heeft.

Inwoners betrekken bij projecten

Volgens collegepartij CDA komt een vierde wethouder inwoners ten goede omdat er dan meer tijd is voor het betrekken van inwoners bij projecten. "Wij willen de inwoners zoveel mogelijk betrekken als mogelijk is. Dit kost veel tijd van een wethouder, maar geeft wel korte lijntjes. Dit alles duurt langer dan zoals het vroeger ging", laat Marinus Louissen, fractievoorzitter van het CDA weten.

Bovendien kan een vierde wethouder volgens Louissen de werkdruk binnen het college verdelen. "De tijdsbesteding in uren gerekend van een wethouder is nu al meer dan de gemiddelde werknemer in het bedrijfsleven of in de gemeente. Je ziet nogal eens wethouders vroegtijdig afhaken met een burn-out. Dat laatste willen wij zeker voor komen."