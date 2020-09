Westerbork versterkt merknaam en wenst pop-upmuseum

Westerbork wil zich profileren als 'Gastvrij Westerbork'. Hierbij wordt door het dorp de nadruk gelegd op recreatie en toerisme, gezelligheid, gastvrijheid, groen en fietsen. Volgens Sander Vos, horecaondernemer en betrokkene bij de centrumvisie, zijn dat elementen die beter tot hun recht kunnen komen. "Uit onderzoek onder toeristen komt heel duidelijk naar voren dat Westerbork gastvrij is", zegt Vos. "Daar mogen we best trots op zijn."

Herinneringscentrum Westerbork en Orvelte

Gastvrijheid moet ook blijken uit bijvoorbeeld een goede bewegwijzering, zegt Vos. Tussen Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het dorpscentrum voldoet die in zijn ogen nog niet. "Als je als toerist in ons dorp fietst en je vraagt waar het Herinneringscentrum is, dan moet je nog een flink stuk fietsen. Vind dat maar eens als toerist, de bewegwijzering is nu heel minimaal", aldus Vos. "Daarom is er de wens om vice versa de verbinding te zoeken met het Herinneringscentrum, bijvoorbeeld met een belevingsroute."

Ook zijn er plannen voor een pop-upmuseum van het Herinneringscentrum in het dorp. "De gesprekken zijn geopend, maar het is nog weinig concreet. Veel mensen komen naar Westerbork vanwege de link met het Herinneringscentrum. Je kunt ze via een pop-upmuseum alvast warm maken voor een bezoek aan het Herinneringscentrum."

De gesprekken lopen met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, al geven zij hierbij wel aan dat het realiseren van een pop-upmuseum op dit moment bij hen geen prioriteit heeft. De verbetering van bewegwijzering juichen zij wel meteen toe. "Daar hebben we allebei belang bij en je moet elkaar in deze tijd helpen", laat het Herinneringscentrum weten.

Het plan is dat er tussen het dorpscentrum en Orvelte, onder toeristen populair, ook een betere bewegwijzering komt.

Online vindbaar

Wie op internet zoekt op Westerbork, zal het opvallen dat het dorp geen eigen website heeft. Vanwege de naam van het dorp komen mensen al snel uit bij het Herinneringscentrum. Het dorp krijgt daarom ook een website met de naam 'Gastvrij Westerbork'. Hierop komt informatie over activiteiten, horeca, winkels en overnachtingsmogelijkheden. Een dorpsredactie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de content en volgens Vos wordt daar geld vanuit de gemeente voor beschikbaar gesteld.