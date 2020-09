Ruiters en menners hebben eigen paden door Drentsche Aa-gebied

Natuurgebied Drentsche Aa is een netwerk van ruiterpaden en menwegen rijker. Met de ingebruikname van een ruitervoorde vlak bij Schipborg is het netwerk officieel in gebruik genomen.

Ruiters, amazones en menners konden stiekem al een poosje gebruikmaken van de paden, maar nu is ook het laatste gedeelte officieel toegankelijk. De ruitervoorde - een doorwaadbare plek in de rivier - was daarvoor het laatste puzzelstukje.

Zestien kilometer

De Drentsche Aa-route is 16 kilometer lang en start in beide richtingen in Anloo. Ruiters en menners kunnen een korte ronde maken via Schipborg of Eext terug naar Anloo, of een grote ronde langs alle drie de dorpen. Daarnaast sluit de route aan op de lange Hondsrug Trail, van Tynaarlo naar Coevorden.

De route bestaat niet alleen uit speciaal voor ruiters bestemde paden. Behalve de ruitervoorde zijn er op de route meer faciliteiten geplaatst. Er zijn speciale ruiterpoorten en hekwerken geplaatst en informatiepanelen neergezet.