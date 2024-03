Koning biedt organisatoren Koningsdag Emmen een concert aan

Mensen die betrokken zijn bij de organisatie van Koningsdag in Emmen worden maandagavond 22 april door koning Willem-Alexander en koningin Maxima getrakteerd op het Koningsdagconcert. Ook mensen die betrokken zijn bij muziek en muziekonderwijs in Zuidoost-Drenthe kunnen een uitnodiging voor het concert tegemoet zien.

Sinds 1985 wordt traditiegetrouw in de maand voorafgaand aan Koningsdag het Koningsdagconcert gehouden. Dit keer gebeurt dit in het Atlas Theater. Het thema is dit jaar 'stemmen uit grenzeloos Emmen'.