Sierlijke sint-jacobsvlinder ontpopt uit giftige plant

In het veld steken groene takken omhoog met daarop fraaie gele straalbloempjes. "Wat je goed kan zien, is dat de bladeren voor een groot deel zijn aangevreten. Dus hij is een beetje kaal", ziet Arends. "Het werk van het rupsje van de sint-jacobsvlinder."

Natuurlijke bestrijder

Het Jacobskruiskruid is een vrolijke gele verschijning in ons Nederlandse landschap. Ondanks de gele, stralende bloemen, heeft de plant een geheime verdedigingsstrategie: de plant is giftig. Dit gif dient als schild tegen vraatzuchtige insecten, maar vormt ook een potentieel gevaar. Komt het kruid terecht in het hooi van koeien en paarden, dan kunnen ze er ziek van worden. Een van de weinige soorten die het Jacobskruiskruid kan temmen is de rups van de sint-jacobsvlinder: een oranje-zwarte zebrarups.