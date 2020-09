Onderscheiding voor vertrekkend raadslid Roelof Tuin

In het dorpshuis in Valthe heeft fractievoorzitter Roelof Tuin (CDA) van de gemeente Borger-Odoorn vanavond tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad een koninklijke onderscheiding gekregen.

Tuin was veertien jaar lang actief in de gemeenteraad. In 2006 begon hij als raadslid voor het CDA, in 2010 werd hij fractievoorzitter van die partij. Begin september kondigde hij aan dat hij stopt met zijn werkzaamheden binnen de raad. Tuin ontving de koninklijke onderscheiding vanavond uit handen van burgemeester Jan Seton. Tuin werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking vond plaats in het dorpshuis in Valthe. Daar vergadert de gemeenteraad sinds kort omdat daar meer ruimte is dan in het gemeentehuis. Op die manier kan er beter afstand gehouden worden in verband met corona. Ankie Huijing neemt het stokje over van Roelof Tuin. Zij is vanavond geïnstalleerd als nieuwe fractievoorzitter van het CDA.