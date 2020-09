De CoronaMelder-app voorlopig alleen te gebruiken in Drenthe en andere testregio's

De reden voor de vertraging is wetgeving. Er is een wet nodig die onder andere regelt dat het downloaden van CoronaMelder altijd vrijwillig is. Ook staat erin dat de app alleen mag worden gebruikt om de coronacrisis te bestrijden en dat de app niet verplicht mag worden. Die wet is nog niet aangenomen.

Positieve ervaringen

De GGD Drenthe is blij dat de provincie als eerste de app kon testen. "De app heeft ons zeker wat opgeleverd wat betreft de snelheid waarin we het bron- en contactonderzoek konden doen", zegt Jenine Bijker van de GGD Drenthe. "Mensen met wie je wel contact hebt gehad maar die je niet kent, konden en kunnen we heel snel achterhalen door middel van een code. Middels de app kunnen we die mensen dan ook razendsnel informeren zodat ze snel maatregelen kunnen treffen."

Een nadeel van de app is dat het schijnveiligheid met zich meebrengt. "Als jouw CoronaMelder zegt dat je geen corona hebt, hoeft dat niet te kloppen. Want als je in contact bent geweest met iemand die wél corona heeft, maar niet de app heeft geïnstalleerd, kom je er op die manier dus nooit achter", legt Bijker uit. "Daarom blijven we het bron- en contactonderzoek zorgvuldig doen."

Over de grens

Ook in Duitsland is een soortgelijke CoronaMelder-app gemaakt. "Die app werkt precies hetzelfde en dus kunnen die gegevens gekoppeld worden met de app van Nederlanders die in het grensgebied wonen." Hoeveel mensen de CoronaMelder-app in Drenthe hebben gedownload, kan Bijker niet zeggen. "Landelijk weet ik dat al meer dan een miljoen mensen dat hebben gedaan. Helaas worden die cijfers niet uitgesplitst naar de verschillende regio's."

App-bouwers teleurgesteld

De makers van de CoronaMelder-app zijn teleurgesteld in de vertraagde landelijke invoering. "De app zelf is wel af", zegt Jelle Prins tegen de NOS. Prins is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de CoronaMelder-app. "Daarvoor hebben we lang doorgewerkt, ook in de weekenden en 's avonds. We hebben onze vakanties uitgesteld."

"Wij zijn ook voorstander van een zo snel mogelijke invoering", zegt Bijker van de GGD Drenthe. "Zeker nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, zou de app nuttig kunnen zijn. Maar ik begrijp dat de wet zorgvuldig tot stand moet komen."

Wil je weten hoe de app werkt? Bekijk het filmpje!