'Mijn familie probeerde me te vermoorden, daarom ben ik nu hier'

In het Drents Museum in Assen hangt deze week de Amsterdam Rainbow Dress. Het kunstwerk bestaat uit vlaggen van landen waarin het verboden is om LHBTIQ+ te zijn en is bedoeld om aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid.

Op dit moment telt het kunstwerk 68 landenvlaggen en 9 regenboogvlaggen. Zodra een land de wetgeving voor LHBTIQ+-ers in positieve zin aanpast, komt er een regenboogvlag bij en verdwijnt de landsvlag uit de jurk.

LHBTIQ+-vluchtelingen

Het Drents Museum is het eerste in Nederland waar het kunstwerk wordt getoond buiten de Randstad. Het museum wil door de jurk tentoon te stellen uitdragen dat inclusiviteit belangrijk is. Daarnaast krijgen LHBTIQ-vluchtelingen uit Drenthe en Groningen de kans om het kunstwerk te komen bekijken.

Eén van hen is de non-binaire Ash Shahhoud uit Libanon, die dat land twee jaar geleden ontvluchtte. "In Libanon mag je niet zijn wie je bent en dat is de laatste jaren alleen maar erger geworden. Religieuze organisaties doen er alles aan om de LHBTIQ+-gemeenschap aan te vallen", vertelt Shahhoud.

'Ze wilden me vermoorden'

Shahhoud besloot te vluchten naar Nederland na een ernstig incident met familieleden. "Zij steunden mij niet en ik ben daarom van huis weggelopen. Toen mijn familie erachter kwam waar ik was, hebben ze me geprobeerd te vermoorden. Op klaarlichte dag op straat ben ik in elkaar geslagen."

Met hulp van onbekenden wist Shahhoud aan haar familieleden te ontsnappen en uiteindelijk naar Nederland te vluchten. Hier kwam de Libanese vluchteling eerst in Ter Apel en later in een Drents asielzoekerscentrum terecht. Maar echt veilig vindt Shahhoud het daar niet.

"Ik houd van Nederland, ik kan hier zijn wie ik wil. Maar in het azc kan dat niet. Daar zit ik weer tussen hetzelfde soort mensen als in mijn thuisland", vertelt Shahhoud. "Als ze erachter komen dat ik non-binair ben, schreeuwen of spugen ze naar me. Ik ben zelfs al een keer gebeten."

'Schaamte voor mijn land'

De komst van de Amsterdam Rainbow Dress naar Drenthe is volgens Shahhoud belangrijk, zodat meer mensen zich gaan beseffen in hoeveel landen LHBTIQ+-ers niet veilig kunnen leven.

"Ik schaam me ervoor dat de vlag van mijn land in de jurk zit. Veel mensen denken dat Libanon een veilig land is voor LHBTIQ+-ers, maar dat is echt niet zo. Daar ben ik wel het voorbeeld van."