Klimaatwerkplaats naar Deens model in Tynaarlo? Het kan volgens Alma en Geert Roelf

Health Hub Roden

Het Deense voorbeeld smaakt naar meer, vinden Alma en Geert Roelf. Naar een Nederlandse variant zelfs. "Het is ook de insteek van het Klimatorium om uiteindelijk dit concept internationaal uit te rollen", zegt Geert Roelf. "In Nieuw-Zeeland is vorig jaar een contract getekend. Wij willen nu iets in Nederland doen, en wel in de gemeente Tynaarlo."

Over het hoe en wat volgt binnenkort - 18 maart - een informatiebijeenkomst in Bunnen. "Maar idealiter wordt het één gebouw, waar van alles samenkomt", zegt Alma. Als voorbeeld wijst het echtpaar naar de Health Hub in Roden, waar op het gebied van zorg allerlei partijen samenkomen. "Maar we willen een meer open uitstraling dan in Roden. De burger moet het gebouw ook makkelijk weten te vinden."

Geen dagdroom

Hoewel de plannen nog in de kinderschoenen staan, is het beslist meer dan een dagdroom. Er is een projectgroep van zes personen opgericht, en de gemeente Tynaarlo heeft hun opdracht gegeven met een goed uitgekiend plan te komen. "Het college van B en W van Tynaarlo is enthousiast, maar ze wil een goed onderbouwd plan van aanpak zien", zegt Geert Roelf. "Daar gaan we het komende jaar mee bezig. Ondertussen is het zaak om partijen te betrekken."

Daarbij zijn overheden en bedrijven niet eens de grootste uitdaging, denken Alma en Geert Roelf. "Wij moeten ons vooral richten op het betrekken van de burger", meent eerstgenoemde. "Dat blijkt in de praktijk best lastig."

Geert Roelf: "Door aan de voorkant veel mensen te betrekken, kom je tot gedragen plannen. Een netwerk is belangrijk, dat zien ze bijvoorbeeld bij het Klimatorium in Denemarken. Daar worden soms hele eenvoudige oplossingen voor moeilijke problemen aangedragen, puur omdat er mensen vanuit verschillende achtergronden naar kijken."

'Coalitie onder één dak'

Met de Hanzehogeschool in Groningen hebben de initiatiefnemers ook al contact. "Er werd ook geopperd om de klimaatwerkplaats op de campus in Groningen te plaatsen, maar we willen juist zoiets in het landelijk gebied", zegt Geert Roelf. "In de Stad gebeurt al veel, daar zijn ze goed bezig. Dit zien we juist graag in de gemeente Tynaarlo."