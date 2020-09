Gemeenteraad stemt in met 14 miljoen euro voor MFA Zuidwolde

Het nieuwe MFA (een multifunctionele accommodatie, red.) in Zuidwolde kost in totaal 14 miljoen euro. Volgens raadsleden is dat de hoogste uitgave sinds de oprichting van gemeente De Wolden. De gemeenteraad stemde vanavond in met het voorstel van het college.

Het Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde zoals het officieel heet, wordt volgens wethouder Jan Van 't Zand (Gemeentebelangen) 'een kloppend hart van de gemeenschap.' "Zo'n kans komt niet vaak voor. We hebben er ook lang over nagedacht en veel overlegd met betrokkenen in dit project. We moeten nog steeds kneiterhard werken om van dit gebouw een succes te maken, maar volgens mij is er niets wat we niet kunnen oplossen", lichtte hij vanavond toe.

Ook andere collegepartijen waren enthousiast. VVD-fractievoorzitter Hulst noemt het voorstel een "Degelijk plan. Het is geen luchtfietserij".

Kritiek

Vanuit de andere kant ontving het college ook kritiek op het plan. Zo maakt de PvdA zich zorgen om de horeca-omzet en volgens haar is het een grote inbreuk op de reserves van de gemeente. Ook leeft bij de PvdA en CDA de angst dat het project in andere dorpen scheve gezichten geeft. "De Wolden bestaat uit meer dan alleen deze kern. Geen reden om het niet te bouwen, wel een reden om het anders te financieren", vertelde Mark Turksma (PvdA).

"Ook uit vanuit Zuidwolde hoor ik de afgelopen jaar steeds meer kritiek. Het is een te hoog bedrag gezien de ontwikkelingen in de zorg en dan hebben we het nog niet eens over de uitwerkingen van corona", stelde Tjalling de Wit (CDA). Die fractie steunde als enige het uiteindelijke voorstel van het MFA niet.

Samen met De D66 en de ChristenUnie diende de PvdA daarnaast een amendement in voor een energieneutrale insteek. "Overal zijn we bezig met verduurzamen in de gemeente en in dit het hele plan wordt geen zonnepaneel genoemd", stelde Jaap Wiechers (CU).

Van 't Zand belooft de opdracht mee te geven aan de aannemer.