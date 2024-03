Politie neemt 27 geldezels op de korrel

27 Drentse geldezels, mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen voor criminelen, hebben zich afgelopen week moeten verantwoorden bij de politie. Zij zouden in de afgelopen drie jaar betrokken zijn geweest bij minstens 135 fraudezaken.

In totaal zou hierbij ruim 20.000 euro zijn buitgemaakt. Vijf van de verdachte geldezels moeten zich melden bij de rechter, tien moeten het verdiende geld terugbetalen en krijgen een boete of taakstraf. Bij drie verdachten wordt meer onderzoek gedaan en in negen zaken had de politie te weinig bewijs. Nog eens 52 verdachten kregen een waarschuwingsbrief van de politie.

Aanpak van geldezels

Het is de tweede keer in korte tijd dat de politie een week besteed aan het aanpakken van geldezels. De politie ziet dat het vooral om kwetsbare verdachten gaat. "Het gaat vaak om jongeren en een meerderheid van de verdachten is bekend bij de schuldhulpverlening. Ze verkeren in geldnood. Die kunnen het als aantrekkelijk zien om hun bankrekening beschikbaar te stellen aan criminelen tegen een vergoeding. Soms hebben ze niet in de gaten dat dit strafbaar is", zegt een woordvoerder van de politie.

Het geld dat op de rekening van de geldezels wordt gestort, is vaak afkomstig van oplichting. Door het geld op de rekeningen van de geldezels te laten storten, blijven de verdachten achter de oplichting buiten beeld. Maar voor de geldezels kunnen de gevolgen groot zijn. Zij kunnen mogelijk geen bankrekening meer openen of een hypotheek afsluiten.

Vroege benadering

Om te voorkomen dat deze kwetsbare geldezels nog verder in de problemen raken, probeert de politie hen vroeg te benaderen. "We voeren direct gesprekken met de verdachten, om te voorkomen dat ze verder de criminaliteit in gaan en wijzen hen op de gevolgen van hun daden", aldus de politiewoordvoerder. "Samen met het Openbaar Ministerie en partners als de reclassering en schuldhulpverlening kijken we naar een effectievere oplossing voor de langere termijn."