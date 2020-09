Dick Lukkien: Ik heb wel iets meer vrees voor de komende corona-test

FC Emmen-trainer Dick Lukkien leeft toch wel met wat extra spanning naar die resultaten toe. "Bas zit in de trainerskamer dichtbij me. En ook bij Gerard Wiekens, dus ja bij ons is er toch wel een groter risico. Maar we moeten afwachten."

De spelersgroep gaat er volgens de hoofdtrainer nuchter mee om. "Laten we ook hopen dat er geen geval is onder de spelers. We hebben iedereen keihard nodig. Ik heb in de reglementen gelezen dat wedstrijden door moeten gaan als je 13 fitte spelers op het wedstrijdformulier kunt zetten."