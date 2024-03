Politiechef Anko Lange verruilt Drenthe voor Groningen

Blauw bloed stroomt er door de aderen van Anko Lange (56). Dat is niet adellijk blauw, maar politieblauw. De politieman in hart en nieren dient al zijn halve leven lang onder de sterke arm der wet. In de afgelopen tien jaar in de rol van teamchef Noord- en later Zuidoost-Drenthe. Vorige maand begon hij aan een nieuw hoofdstuk als toegevoegd sectorhoofd van het district Groningen en verlaat daarmee Drenthe.

Van kinds af aan zat het er al in bij de in Winschoten geboren Lange. Bij spelletjes op straat was hij nooit de boef, altijd de agent. Waar dat vandaan komt? Lange denkt bij zijn vader, die bouwvakker was. "Mijn vader keek tegen ze op. Het gezag dat de politie uitstraalt. Hij zag het echt als een instituut. Bij de politie maak je in ieder geval geen vuile handen, zei hij er dan bij."

Beroep met betekenis

De bewondering van zijn vader is bij Lange blijven hangen. "Het is een beroep met betekenis, de politie maakt het verschil." Voor Lange is zijn toekomstige carrière dan ook snel een uitgemaakte zaak.

Op 23-jarige leeftijd start hij bij de Rijkspolitie en daarna voegt hij zich bij de gemeentepolitie in Hoogezand. In 2014 treedt hij aan als teamchef van basisteam Noord-Drenthe. Onder meer nieuwsgierigheid dreef hem te werken in een andere provincie. Of dat een groot verschil maakte? "Het gaat er gemoedelijker aan toe in Drenthe. In Groningen is het meer kort voor de kop. Als iets je niet aanstaat, dan zeg je dat gewoon."

Waar hangen camera's

Bij zijn eerste vergadering in Drenthe ging het er ontspannen aan toe. "Veel instemmend geknik bij mijn verhaal." Voor Lange voelde het bijna aan als Bananasplit. "Ik dacht: waar hangen de camera's? Later leer je dat hier alles niet direct wordt uitgesproken." De typische kat-uit-de-boom mentaliteit in Drenthe was even wennen.

Sluiting politiebureaus

Als teamchef van eerst Noord- en later Zuidoost-Drenthe krijgt hij te maken met een omslag in het politiewerk. De politie wil bijvoorbeeld dat burgers vaker online aangifte doen. Het idee is om ruim de helft van de vierhonderd bureaus in Nederland dicht te doen, wat een enorme kostenbesparing oplevert. Sluiting van bureaus in Assen, Gieten, Vries en Beilen werd overwogen, maar uiteindelijk sloot tot dusver alleen Assen.

Vorig jaar werd bekend dat het politiebureau in Klazienaveen verdwijnt en een kleine post daarvoor terugkomt. Het nieuws leidde tot consternatie bij inwoners en de lokale politiek. Een politiebureau versterkt het veiligheidsgevoel, zorgt voor korte lijntjes en dito aanrijtijden, luidde de kritiek.

Geen vaste voordeur

Volgens Lange zeggen de stenen lang niet alles over de aanwezigheid van de politie. "In Zuidoost-Drenthe zijn er in elke grote kern politieclusters aanwezig: in Emmen drie, in Klazienaveen twee en in Exloo en Coevorden beide een. Er is alleen geen vaste voordeur meer waar je naar binnenstapt. Je maakt in dat geval een afspraak op een steunpunt." De agenten zijn vooral op straat aanwezig. "En ze zitten dus niet de hele tijd aan een bureau."

Druk op de politiecapaciteit is een ander thema waar Lange mee te maken kreeg. Regionale agenten moesten bijvoorbeeld helpen tijdens coronademonstraties in het westen. Tegelijkertijd vroeg de overlast door veiligelanders veel aandacht. In Emmen zijn steeds meer evenementen. Allemaal zaken die een wissel trekken op de capaciteit van de politie.

Volgens Lange is dit een probleem van alle tijden. "Er is altijd meer werk geweest dan er mensen voorhanden zijn. Dus moeten we scherp kiezen. Kerntaken van de politie zijn opsporing, de inzet van wijkagenten, dienstverlening en het afhandelen van meldingen. Alles daarbuiten heeft niet de eerste prioriteit."

Neem de veiligheid bij evenementen, aldus Lange. "Is dat echt onderdeel van ons proces? Of ligt de verantwoordelijkheid meer bij de aanvrager die daar zelf zorg voor draagt? Daarnaast moeten we ermee leren leven dat niet elke fietsendief kan worden opgepakt."

Geen mega klassen

Vorig jaar werd bekend dat de drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe samen met de korpschef van de politie een oproep aan de minister voorbereiden. Het aantal agenten moet omhoog, vinden deze partijen.