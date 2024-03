Gemeenteraad Hoogeveen: 'Verzekeraar TVM moet in Hoogeveen blijven'

Verzekeraar TVM moet in Hoogeveen blijven zegt de lokale politiek. Vanavond tijdens de raadsvergadering dienen alle partijen samen een motie in met dat verzoek richting het college. Ze vinden dat het gemeentebestuur er alles aan moet doen om het bedrijf in Hoogeveen te houden.

Bij de verzekeraar werken zo'n 500 mensen. "Een eventueel vertrek van TVM kan mogelijk een forse impact hebben op de werkgelegenheid in Hoogeveen", valt te lezen in de motie. Ook zou het bedrijf een sterk merk zijn en als financieel uithangbord werken voor de gemeente. "Met een vertrek verdwijnt dat", stellen de indieners.

Afscheid

Verzekeraar TVM neemt voor 2030 afscheid van het huidige gebouw aan de Van Limburg Stirumstraat in Hoogeveen. Eerder werd nog gekeken of het pand gerenoveerd kon worden. Dat is nu niet meer aan de orde, zegt het bedrijf. Later dit jaar moet blijken waar een nieuw hoofdkantoor komt.

De fracties in Hoogeveen zijn bang dat het bedrijf haar peilen vestigt op een plek buiten de gemeentegrenzen. De naam Zwolle zingt rond. "TVM oriënteert zich op nieuwe huisvesting waarbij het niet uitgesloten is dat voor een andere vestigingsplaats dan Hoogeveen gekozen wordt", schrijven de partijen.

Het bedrijf laat niet los of er ook wordt gekeken naar een locatie buiten Drenthe.

IT-hub

In 2019 werd een verhuizing naar Zwolle al eens overwogen. Toch werd besloten om niet te vertrekken, maar om in Hoogeveen te blijven. De komst van de IT-hub speelde een grote rol.

Het gebouw vlak bij het treinstation moet ertoe leiden dat hoogopgeleide IT'ers in de regio blijven. Daar zou de verzekeraar van kunnen profiteren.