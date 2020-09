Nieuwe hoofdsponsor FC Emmen: 'Dit overviel de KNVB ook'

"Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is. We sluiten deze week af met een overwinning." Zo kijkt eigenaar van EasyToys en kersverse hoofdsponsor van FC Emmen Eric Idema terug op deze bewogen week.

"Gisterochtend hadden we een overleg met de KNVB en FC Emmen. Daarin hebben we overeenstemming bereikt over het hoofdsponsorschap. Alle partijen zijn tevreden", zegt Idema. Zondag mag de bedrijfsnaam van het seksspeeltjesconcern uit Veendam prijken op het shirt van de club.

Ongepast

Vorige week wilde FC Emmen EasyToys presenteren als hoofdsponsor, maar daar stak de KNVB een stokje voor. Volgens de voetbalbond was het niet gepast om sponsoruitingen op wedstrijdkleding te plaatsen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie. Wat volgde was een week waarin vrijwel iedereen in Nederland hierover een mening had.

"Dat wij in de hoek van de seksindustrie werden gedrukt, dat stuitte op veel weerstand. De hele publieke opinie keerde zich hiertegen", kijkt Idema terug. En over die aantijging kan hij zich ook nog steeds opwinden. "Dan betitel je mijn marketingmedewerkers dus als sekswerkers. Daar pas ik voor. Maar we hebben het met elkaar opgelost."

Toch heeft de ondernemer uit Annen ook wel begrip voor de voetbalbond. "De KNVB heeft dit ook nog nooit eerder meegemaakt. Dit heeft hen ook overvallen."

Nieuwe deal

In eerste instantie hadden FC Emmen en Easytoys een sponsordeal voor drie jaar gesloten. In overleg is dit nu in eerste instantie teruggebracht tot een jaar. In december gaan alle betaald voetbalclubs om tafel voor de statuten. Dan wordt ook het onderwerp shirtsponsoring besproken. Mogelijk dat daarna het sponsorschap wordt verlengd.

Drukte

Alle commotie rond het nieuwe hoofdsponsorschap heeft het Veendammer bedrijf in ieder geval windeieren gelegd. Het was de afgelopen week aanmerkelijk drukker in de webshop en op social media. "Normaal worden onze berichten op social zo'n 200.000 keer gelezen. Deze week nam dat toe tot 20 miljoen! Maar dat was niet het doel. Wij wilden hoofdsponsor worden van FC Emmen en dat is ons nu gelukt. Zondag zit ik trots op de tribune tijdens de wedstrijd tegen Willem II."

