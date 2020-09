Stelende en dreigende Coevordenaar twee jaar de cel in

De man is al heel vaak veroordeeld, maar gaat steeds weer de fout in (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Een 41-jarige man uit Coevorden, die steeds nieuwe misdrijven pleegt, is veroordeeld tot twee jaar cel met een behandeling voor veelplegers. De rechtbank in Assen vindt dat hij deze keer schuldig is aan drie diefstallen, bedreiging en extreem gevaarlijk rijgedrag.

Sinds juni zit de man vast. Toen werd hij opgepakt voor het stelen van koperen regenpijpen van een woning aan het Van Heutszpark in Coevorden, die op dat moment werd gerenoveerd. Hij pleegde de inbraak met iemand anders. Die verraadde hem later bij de politie.

Woonkamer herkend

Maar ook zonder die informatie was de politie wel bij hem terechtgekomen, want de man had ook een bewakingscamera van het huis gestolen. Die had de politie er opgehangen na een eerdere inbraak. De camera begon met opnemen als die beweging registreerde.

De man legde hem thuis in zijn woonkamer neer. Hij had niet in de gaten dat de camera ook daar beelden maakte, die rechtstreeks werden doorgestuurd naar de politie. Agenten uit Coevorden kennen de crimineel inmiddels vrij goed en herkenden ook zijn woonkamer.

De rechtbank veroordeelde de man ook voor het stelen van een fiets eind 2018 en het bedreigen van een plaatsgenoot in januari 2019. Hij ging die dag naar het huis van de jongen, omdat die zijn zoon zou hebben bedreigd. Toen de jongen naar buiten kwam, dreigde hij dat hij zou schieten en deed hij alsof hij een vuurwapen in zijn zak had.

Wilde achtervolging

Begin april dit jaar werd hij ook al opgepakt. Toen zagen agenten hem hard wegrijden aan de Looweg in Coevorden. Ze zetten de achtervolging in. De man ging nog harder rijden en haalde snelheden tot 110 kilometer per uur, terwijl hij onder meer over de Hulsvoordersdijk, de Dalerallee en de Poppenharenlaan scheurde. Daarbij stuiterde hij over verkeersdrempels en reed hij onder meer over een stoep en kon hij maar net een andere auto ontwijken.

Uiteindelijk rende de Coevordenaar in een doodlopende straat zijn auto uit en probeerde via achtertuinen van huizen weg te komen. Toen kon hij alsnog worden gepakt. Zijn rijbewijs bleek niet meer geldig te zijn. Volgens de rechtbank heeft hij het verkeer in Coevorden ernstig in gevaar gebracht met zijn rijgedrag en is het een geluk geweest dat er geen ongelukken zijn gebeurd.

Ook nog vrijspraak

Bij de man thuis vond de politie de eerste helft van dit jaar ook nog een koffer met gestolen gereedschap, maar de rechtbank sprak hem vrij van heling, omdat de agenten zonder toestemming zijn woning hadden doorzocht. De rechtbank sprak hem, wegens gebrek aan bewijs, ook vrij van een bedreiging in april dit jaar.

Omdat de Coevordenaar drugsverslaafd is, een ontwikkelingsachterstand heeft en behandelingen in het verleden steeds zijn mislukt, is de kans volgens de rechtbank groot dat hij opnieuw misdrijven gaat plegen als hij de kans krijgt. De veelplegersmaatregel ISD, twee jaar cel met behandeling dus, vindt de rechtbank de enige passende straf. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.