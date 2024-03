Bewoners Zuidwoldigerweg Hoogeveen vrezen overlast door uitbreiding Nijstad

Bewoners van de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen maken zich zorgen over uitbreidingen bij Nijstad. Bij de recreatieplas komen een luxe hotel en vakantiepark. De groep vreest dat ze last krijgen van de extra verkeersdrukte en geluidshinder.

Dat is te lezen in een brief van de bewoners aan het gemeentebestuur. De bewoners zeggen dat het nu al luidruchtig is langs de weg. "Het is haast onmogelijk tijdens het grootste deel van het jaar in de tuin een gesprek te voeren. Ook een open kamerraam aan de Zuidwoldigerweg-zijde gaat vaak ten koste van onder andere de nachtrust." Met uitbreiding wordt dat erger denken ze.

Geluidsisolatie

Het luxe vakantiepark bij Nijstad krijgt tientallen huisjes bij het water, vlak bij de A28 komt een hotel met zestig kamers. Aan de oostkant van het gebied zijn nog plannen voor honderd woningen op waterstof.

De bezwaarmakers vinden het jammer dat er alleen is gekeken naar gevolgen voor de directe omwonenden van al deze plannen. Zo stellen ze dat hun oudere woningen qua geluidsisolatie niet in de buurt komen van nieuwbouw.

