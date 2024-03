Bedreiger gemeente Hoogeveen valt toekomstige burgemeester lastig

Schermutseling in gemeentehuis

De vrees is volgens de advocaat van de gemeente niet ongefundeerd. L. wilde onlangs een raadsvergadering bijwonen, ondanks een pandverbod. Hij is toen geweerd, het bleef bij een schermutseling op de gang, zei de raadsman.

L. houdt zich op dit moment verder nog vrij rustig, zei de advocaat. "Hij is vrij en onder de radar. Op enkele mails na is er geen contact. De man is al vaker veroordeeld en komt niet tot inkeer. We willen ongelukken voorkomen", zei de raadsman.