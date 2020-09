Gemeenteraad De Wolden brengt plan fietsbrug N48 terug op tafel

Het plan van wethouder Hilda Mulder (VVD) om de fietsverbinding veiliger te maken met een aanpassing van het smalle viaduct werd afgeschoten. In een motie geeft de voltallige gemeenteraad de wethouder opdracht om het ontbrekende deel van het vrij liggende fietspad langs de Linderweg aan te leggen en daarbij te kijken naar de mogelijkheid van een fietsbrug over de N48.

Trekkers

De gemeenteraad kreeg gisteravond voor de raadsvergadering bezoek: op de stoep van het gemeentehuis in Zuidwolde stonden boeren uit de omgeving die hun zorgen uitten over het smalle viaduct dat ze nu moeten delen met fietsers. Kort daarna overhandigde Plaatselijk Belang Linde 1.106 handtekeningen. Handtekeningen van inwoners uit Linde, Zuidwolde, Veeningen en Dedemsvaart. Ze willen allemaal dat de gemeente een veilig fietsviaduct realiseert en zijn het niet eens met het voorstel dat op tafel lag.

Het college van De Wolden zette in op een fietspad over het ecoduct Stiggeltie. De provincie en Natuurmonumenten willen geen verkeer over het ecoduct en gingen voor dat plan liggen. Een nieuwe fietsbrug bleek te duur, waarna Mulder met het voorstel kwam om het smalle viaduct, dat nu gedeeld wordt door fietsers en gemotoriseerd verkeer, te voorzien van fietssuggestiestroken. Volgens haar zelf ook niet het ideale plan, maar wel een met een mooi kostenplaatje: 3 ton in plaats van 1,1 miljoen euro. Bij collegepartij Gemeentebelangen riep dat meteen vragen op en eigenlijk was niemand warm te krijgen voor het plan.

Jaap Wiechers (ChristenUnie): "Het is geen veilige keuze. Ook met het steeds breder wordende landbouwverkeer zijn suggestiestroken geen optie want er past geen fietser meer langs. Er moet toch structureel iets te vinden zijn in de begroting? We willen niet wachten op begroting van 2022. Bewoners uit Linde hebben daar op korte termijn recht op."

Ook andere partijen vragen zich af waarom de gemeente er zo lang over doet. Tjalling de Wit (CDA): "We hebben veel tijd verloren. De kinderen waarvoor dit plan in 2013 begon, die rijden nu in de auto voorbij. We moeten kijken naar andere alternatieven zoals dat voor 5 ton in Meppel bij de Intratuin is gedaan."

Lobby

Desalniettemin wordt het besluit over het voorstel nog niet in stemming gebracht maar uitgesteld. Daarbij vertelt Mulder ook in gesprek te zijn met het Rijk en de provincie over alternatieve financieringen van een sobere fietsbrug. "Wij zijn kampioen subsidieaanvragen hoorde ik bij de provincie, maar wij lobbyen daar erg op. We willen dit hoofdstuk nu graag sluiten."

Lees ook: