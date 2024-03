Nieuwe skatebaan in Meppel is meteen populair: 'Het maakt het eigenlijk lastig om te skaten'

"Vroeger was alleen de harde kern hier. Op een goede dag waren hier vijf tot tien mensen aan het skaten", weet Krol. Nu is dat dus helemaal anders geworden. Hij kijkt naar de baan waar volop wordt geskate, of kinderen met de step bezig zijn. Hij lacht. "Je ziet hoe populair die is. Dat maakt het ook wel lastig om te skaten."

De nieuwe skatebaan was hoog nodig. "Op het vorige park konden we wat heen en weer rijden", zegt Binie Olinga, voorzitter van de Meppeler Skate Vereniging. Maar dat was niet het ergste. Nee, dat was de kwaliteit van het park. Of de afwezigheid van kwaliteit eigenlijk. "Het was oud. Het asfalt reed niet meer lekker en vertraagde je. En als je viel, lag je helemaal open." Koen Krol vult hem aan. "Het was echt zo'n jaren negentig ding."