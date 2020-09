Stelling: Landelijke maatregelen zijn zinvoller dan regionale

De vraag is of we het virus onder controle krijgen met alleen regionale maatregelen (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Nog eens acht veiligheidsregio's krijgen mogelijk het predicaat 'zorgelijk' in plaats van 'waakzaam'. Daarmee wonen straks meer dan tien miljoen Nederlanders in oranje gebied.

Ook in provincie Groningen wordt naar alle waarschijnlijkheid de alarmfase verhoogd. Dat betekent voor onze noorderburen dat in de uitgaansgelegenheden het licht moet branden om middernacht. Ook mogen op bijvoorbeeld bruiloften maximaal vijftig mensen komen.

Op dit moment gelden in zes veiligheidsregio's in het westen van Nederland de aanvullende restricties. Drenthe blijft voorlopig nog gevrijwaard van extra maatregelen, maar ook in onze provincie loopt het aantal besmettingen op.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam vindt het inmiddels weer tijd worden voor landelijke maatregelen, meldt de NOS. "Als je ziet dat er nog acht 'zorgelijke regio's' bijkomen, en dat de meeste grote steden in die regio's vallen, dan is de vraag: wat blijft er nog over van de regionale benadering?"

Stelling

Vind jij het ook weer tijd worden voor landelijke maatregelen? Heb je ook het idee dat afzonderlijke regio's de grip op het aantal besmettingen kwijtraken? Het virus laait in Nederland weer behoorlijk op. Moeten we niet gewoon terug naar maatregelen die in heel het land gelden?