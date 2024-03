Mogelijk meer gerommel in Schoonebeker bodem door afvalwater

Gaat het straks meer rommelen in de bodem bij Schoonebeek? Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) valt het risico op meer aardbevingen niet volledig uit te sluiten. Het SodM verwacht zelfs dat door het injecteren van afvalwater in lege gasputten bij Schoonebeek de kans op bevingen mogelijk toeneemt.

Herstart

Argusogen

Het positieve advies van SodM is een belangrijke stap voor de NAM om de oliewinning bij Schoonebeek weer op te starten. Die ligt al meer dan twee jaar stil. De kwestie van het afvalwater speelde daar een grote rol in.

Permanent op slot

Beide instanties plaatsen kritische kanttekeningen, maar volgens hen is er geen sprake van een rode vlag. Wel stelt het SodM voorwaarden voor dat de NAM maatregelen moet nemen als er bevingen van tussen de 2 en 3 op de schaal van Richter zich voordoen. Komt het gerommel boven de drie uit, dan is het meteen over en uit voor de NAM: dan gaat het gasveld permanent op slot.

Breuklijnen

Het TNO stelt ook dat de relatie tussen bevingen en afvalwaterinjectie niet helemaal valt uit te sluiten. Dat de NAM de afvalwaterputten op afstand van bestaande breuklijnen plaatst is een verstandige zet, aldus TNO. Maar bestaande breuken willen wel eens schuiven, zeker als ze nat worden. Maar mocht het tot bevingen komen, dan leidt dit in het meest ongunstigste geval tot minieme, niet constructieve schade aan gebouwen, aldus TNO.

Inklinking

Bodemdaling door winning is volgens het SodM ook verwaarloosbaar. In het verleden is de bodem als gevolg hiervan al eens 12 centimeter gedaald. Wat betreft de toekomst is de verwachting dat de bodem nog eens 4 centimeter daalt. Maar door waterinjecties wordt dat effect waarschijnlijk met de helft gedempt.