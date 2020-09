Kinderen leren over oorlog via app: 'Goed en fout, en alles daartussen'

Bijvoorbeeld het verhaal van Antje Buursma-Backx, dochter van een NSB'er. Ze is 12 als de oorlog uitbreekt. "Mijn vader was zo dom om in uniform in de auto te stappen", vertelt ze. "Ineens was ik niet meer welkom bij vriendinnen. Maar ik wist niet eens wat de NSB was."

De vader van Antje werd tijdens de oorlog doodgeschoten door een onderduiker. Na de oorlog kwam ze met de rest van het gezin in Kamp Westerbork terecht, waar ze werd kaalgeschoren.

Antje Buursma-Backx vertelt over de keuze die haar vader maakte

Voor scholieren

Leerlingen uit groep 7 en 8 en de eerste twee klassen van de middelbare school kunnen bij het Drents Archief in Assen en Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande via een app de verhalen van Antje en vier anderen zelf beleven.

Kinderen kunnen gebruikmaken van dagboeken, brieven, politierapporten, krantenartikelen, affiches en foto's. Volgens het Drents Archief wordt de oorlog van verschillende kanten belicht. "'Goed' en 'fout', en alles wat daartussen zit. Leerlingen krijgen op deze manier meer begrip voor menselijk gedrag in de moeilijke tijden van een oorlog. Door middel van de augmented reality kunnen leerlingen zich inleven in situaties en gevoelens van hun leeftijdgenoten in de oorlog", aldus het Drents Archief.

Antje Buursma-Backx legt uit waarom ze haar verhaal vertelt