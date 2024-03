Eerste 'microwoning' in Diever opgeleverd: 'Het is hier prachtig, je kunt een hele dag staan kijken'

Volgens Masselink is het bouwproject in Diever 'uniek'. "Deze mensen die hiervoor hebben gekozen, hebben bewust voor vrijstaand bouwen gekozen. Het is vrijstaand, in een prachtige omgeving, maar wel met een kleine oppervlakte. Dit is een heel speciaal project zo dicht tegen de natuur aan en andere wooninitiatieven", zegt ze.

Dat kan Bijlsma beamen. "Het was voor mij een bewuste keuze, ik wilde vrijstaand en ruimte om me heen. Dit is gewoon geweldig", zegt ze.

Bewuste 'deuk'

Wat opvalt aan de woning is dat deze, in tegenstelling tot de naam doet vermoeden, alles behalve klein oogt. "Er zit een deuk aan de voorkant van het huis", zegt Masselink, "die zit er bewust in om te voorkomen dat de woning groter wordt dan 30 vierkante meter. Dat is geen ontwerpfout."