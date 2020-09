Speuren naar bodemdieren

Klein maar groots! Dat is is het thema van de vijfde Bodemdierendagen. Tot en met 7 oktober staan pissebedden, naaktslakken, regenwormen en andere diertjes centraal, onder andere op scholen. Hoe klein en onopvallend ze ook zijn, ze verrichten grote taken voor de ontwikkeling van de natuur.

Een belangrijk onderdeel van de Bodemdierendagen is door iedereen dicht bij huis te doen: zoek wat er bij jou in en op de bodem kruipt en geef je waarneming door. Daarmee help je het onderzoek naar deze onmisbare dieren. Want doordat ze door de bodem wroeten en gangen maken, zorgen ze ervoor dat zuurstof en water in de bodem kunnen doordringen en dat planten kunnen wortelen. En het helpt bij het afvoeren van overtollig water na een hevige regenbui. Door resten van dode planten en dieren af te breken, recyclen ze 'afval'. Zo ruimen ze de herfstbladeren op en zetten die om in voedsel voor de planten van volgend jaar.

Het Nederlands Instituut voor Ecologie organiseert de Bodemdierendagen samen met het Centrum voor Bodemecologie. De aantallen en soorten bodemdieren die worden gevonden, zeggen iets over de gevolgen van droogte en klimaatverandering, aldus de organisatoren. In de natte herfst van 2017 werden bijvoorbeeld veel spinachtigen geteld en in het hete en droge jaar 2018 waren er juist opvallend veel pissebedden en weinig naaktslakken. Wat de hete zomer van 2020 voor het bodemleven heeft betekend, daar zijn ecologen benieuwd naar. Op de lange termijn geven de jaarlijkse tellingen inzicht in veranderingen in de natuur.

Zoek mee!

Het tellen en doorgeven van waarnemingen gaat via bodemdierendagen.nl. Daar vind je ook een zoekkaart die je op weg helpt. Om het tellen makkelijker te maken, zijn de bodemdieren onderverdeeld in tien hoofdsoorten. Een hoofdsoort is bijvoorbeeld de mol, het grootste bodemdier in Nederland. Elke hoofdgroep is onderverdeeld in aparte soorten voor degenen die meer werk willen maken van het tellen. Zoeken naar bodemdieren kan overal waar natuur is, in de tuin en op veldjes, zelfs op het balkon of het groene dak.

Lees ook: